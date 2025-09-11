ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「飯後就腹痛」竟是膽結石　醫示警4症狀快就醫：嚴重恐敗血症

▲▼▲生理痛，經痛，肚子痛（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，膽囊炎患者有8成是膽結石阻塞造成。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名年近6旬、患有高血壓與糖尿病的女性，近3個月來一吃完飯就脹氣、上腹悶痛，經診斷確認為膽結石導致膽管阻塞，進而引發膽管炎。醫師提醒，膽囊炎患者有8成是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解，建議要留意「飯後右上腹痛、黃疸、灰白便或急性發炎反應」4症狀應及早處理，嚴重恐引發敗血症。

台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，該患者曾因右上腹疼痛及高燒送醫，經診斷為急性膽囊炎，住院抗生素治療後返家休養，不料一個月後病情急轉直下，再度出現腹痛、黃疸，伴隨深色尿液、反覆高燒及畏寒等症狀，入院時甚至已有嗜睡現象，所幸在接受腹腔鏡手術後，病況逐漸穩定。

王俞傑說明，膽囊功能為儲存肝臟製造的膽汁，當身體需要消化脂肪時，膽囊會收縮，將膽汁經由膽管送入腸道，長期下來，若膽囊內膽汁濃縮或流動不順，可能因體質關係而逐漸形成膽結石，這些結石隨膽汁流動至不同位置，可引發各種併發症，例如阻塞膽囊出口造成急性膽囊炎；若卡在膽管中，則可能導致黃疸或急性膽管炎，若細菌上行感染至肝臟而未受控制，嚴重可能發展為敗血症。

膽結石可發生於任何年齡層，根據文獻指出，肥胖、女性、40歲以上及有生育經驗者為較常見高危險群。王俞傑提醒，若在健檢中發現膽結石但無明顯症狀，可先觀察，但若出現典型症狀，如「飯後右上腹痛、黃疸、灰白便或急性發炎反應」，應及早處理，必要時進行膽囊切除手術，以避免病情反覆惡化或引發更嚴重併發症。

王俞傑表示，對於有症狀的膽囊結石疾病，且常常因油膩的飲食發作，建議及早處理，可以避免反覆發作降低生活品質以及造成困難手術狀況。他也呼籲，日常應避免過度油膩飲食，並定期健康檢查，是預防膽結石的有效方式。

