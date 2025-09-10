全球首創「元宇宙」傳染病預測模型 　專家：隔離不必人人14天

▲疫情期間的檢疫隔離讓人難受，不過台大開發的傳染病預測模型可望改寫此防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

新冠疫情害各國封城，重創民生經濟，不過台灣大學開發的傳染病預測模型可望突破此困境，其結合「元宇宙」及「時間旅行」概念，透過「數位雙胞胎」結合實體（reality），與AI機器學習產生的虛擬病毒量，可評估病毒在體內的動態變化，不僅為全球首創，且可望使未來的隔離天數、疫苗劑量等邁向個人化。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，新冠疫情初期缺乏疫苗及藥物，防疫只能依靠大規模隔離與疫調，但人力成本相當高，規則也過度單一，為此，研究團隊提出以PCR檢測Ct值作為「時間信號」，並結合AI建構的數位雙胞胎，如此便可依個體差異進行精準疫調，檢疫隔離天數也能細緻微調。

陳秀熙說明，此研究透過元宇宙概念、以AI製造虛擬分身，再橋接真實世界，進而模擬病毒量可能在人體內的變化，其難度是感染者職業暴露情境不同，且檢測時間各異，病毒量變化數據不易掌握，故團隊透過大規模的跨個體比對，成功將真實感染的數據橋接至數位分身，得以重建所有個體在60天內的病毒量軌跡，進而驗證每人所需檢疫時間可能僅需3天，也可能超過14天，遠比一律隔離相同天數精準。

針對此模型，陳秀熙說，想像這是「疫情版擴增實境」，只要輸入年齡、性別、職業等基本資料，透過模型有如時間旅行的演算、預判，便能即時獲得專屬防疫建議，既可減輕醫療人員疫調負擔，也能降低民眾的焦慮及標籤化。

此外，陳秀熙說，相關應用還可延伸至疫苗、抗病毒藥物等研發。他解釋，傳統疫苗開發需多年，若能利用數位雙胞胎橋接不同實驗室的變異數據，將可加快模擬與設計，甚至發展出「精準疫苗」，使劑量、施打間隔都能依個人差異調整，而同樣概念亦可運用於癌症及慢性病，結合智慧穿戴裝置，形成持續更新的分身，進而預防真實自己的健康。

這項研究設計的模型涉及大量隱私資料，不過陳秀熙強調安全無虞。他表示，相關設計結合區塊鏈與「差分隱私」保護，可為每位用戶生成多個「阿凡達」，並加入其他干擾，駭客將難以辨識真實身分。

陳秀熙表示，此研究由台大博士林庭瑀負責模型開發，成果已於今年8月發表在國際知名學術期刊《Computers in Biology and Medicine》，被視為全球傳染病領域首創。

隨著6G與雲端運算成熟，陳秀熙認為，此技術未來可搭配智慧裝置普及應用，除可協助政府決策，也能讓民眾即時掌握風險，「新冠疫情已經證明防疫不宜一體適用」，精準的個人化、動態化處理，將是未來防疫及醫療照護的重心。