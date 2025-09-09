40歲女健檢腫瘤指數只是多個1　堅持詳查真發現胰臟癌

▲腫瘤指數CA199並非正規癌症篩檢工具，但也有個案根據其數值的些微異常查出胰臟癌等重症。（圖／台師大提供）

記者邱俊吉／綜合報導

健檢腫瘤指數只是多個1，結果竟是胰臟癌。一名40歲女性健檢發現腫瘤指數CA199為38，只比正常值37多1，不過3個月後升至50，她決定到醫院詳查，原本醫師認為CA199數值上升也可能和發炎等原因有關，但多項檢查後證實真是胰臟癌，所幸經手術治療後恢復良好。

禾馨民權內科診所內視鏡室主任詹宜學在臉書粉專「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」分享此病例，他寫道，患者首次檢查時，腹部超音波只發現膽息肉，胰臟無法清楚顯影，CA199僅略高，不過糖化血色素也略高，故病人選擇3個月後複檢。

3個月後檢查顯示，CA199已從38升至50，於是該患者決定到醫學中心查清楚，一開始醫師認為CA199上升沒有太大的意義，但因為她的堅持，後續仍安排電腦斷層、核磁共振及胰臟內視鏡超音波，最後確診是胰臟癌中的「神經內分泌腫瘤」，所幸屬早期，接受手術後狀況穩定。

詹宜學指出，CA199是血中的蛋白質，原用途是治療後追蹤，也就是在治療前、後檢測，若數值大幅下降，通常代表治療有效，並非正式的癌症篩檢工具，但健檢目的是「早一步發現問題」，故當數值異常或持續上升，便已有足夠理由進一步檢查，特別是影像看不清器官時，更需綜合評估。

針對CA199上升，詹宜學列出以下可能有關情形：

●惡性腫瘤：胰臟癌、膽管癌、胃癌、大腸癌、攝護腺癌、子宮癌、卵巢癌、乳癌、肺癌等。

●非惡性疾病：發炎、良性囊腫、水泡等均可導致指數升高。

詹宜學提醒，健檢發現腫瘤指數異常不必恐慌，也不要根據網路說法對號入座，而是與醫療人員討論再規劃後續，雖部分波動可能是暫時或良性原因，但也有個案像前述病人，從只是數值多1的微小變化追起，最後成功把握治療時機。