「這種糖」恐加速失智！吃後會產生毒物損害腦細胞　中壯年最危險

在現代社會中，許多人為了追求健康，都紛紛放棄含糖飲料，改用無糖或代糖的飲料。但巴西聖保羅大學醫學院最新研究，再度引發外界對「無糖飲料」與「代糖食品」安全性的疑慮。根據刊登於《神經學》（Neurology）期刊的成果，六種常見人工甜味劑，也就是阿斯巴甜、糖精、乙醯磺胺酸鉀、赤藻糖醇、木糖醇與山梨醇，可能使人類大腦提前老化，平均縮短約1.6年的健康壽命，並加速失智症相關跡象的出現。

FB粉絲專頁《韋恩的食農生活》發文表示，研究團隊追蹤超過12,000名年齡介於35至75歲的巴西公務員，平均年齡52歲，資料來自2008年啟動的「巴西成人健康縱向研究」。參與者依每日甜味劑攝取量分為三組：低量約20毫克、中量約66毫克、高量約191毫克。

研究指出，一罐無糖可樂含有約200毫克阿斯巴甜，甚至高於「高量組」平均值。結果顯示，即便是低量組，腦部功能也有明顯下滑，中高量組退化幅度更大。僅僅一罐無糖可樂，就可能使大腦額外老化1.6年，並讓認知退化速度提高62%。

研究主持人、副教授蘇艾莫托（Claudia Suemoto）指出，負面效應在60歲以下的中壯年族群最顯著。糖尿病患者腦部衰退更快，但非糖尿病族群同樣受影響；相對而言，年齡較高者影響反而較輕。

雖然目前機制尚待釐清，但已有初步線索。阿斯巴甜分解後可能產生毒性副產物，損害腦細胞，進而影響記憶與思維；赤藻糖醇被認為與腦血管受損相關，恐導致血流減少並增加中風風險；其他甜味劑則可能誘發腦部發炎或促進血液凝結，加速認知退化過程。

研究同時發現，一種天然來源的甜味劑「塔格糖」（tagatose）並未顯示對大腦健康有不良影響。該物質存在於部分水果與乳製品，目前尚未在台灣食品中開放使用。研究人員建議，若需要替代糖分，可優先選擇塔格糖，或改用蜂蜜、楓糖漿等天然甜味來源。

研究結論直言：即便少量攝取人工甜味劑，也與大腦老化與認知功能下降有關。對於每天選擇「無糖飲料」或「代糖零食」的人來說，這份看似健康的「甜味」，背後可能藏著讓大腦提早衰老的風險。

