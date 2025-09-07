ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

職業婦女反覆「耳石脫落」　醫揭4類型：是身體警訊

頭痛。（圖／達志影像／示意圖）

▲耳石脫落發生時，會感到眩暈天旋地轉。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名46歲的職場女性，工作、家庭兩頭燒，睡眠時間不足，無形積累很多壓力，反覆發生「耳石脫落」。中醫師指出，耳石脫落是身體給的警訊，在中醫觀點中，可以分成包括「痰濕型、氣逆上衝夾濕型、氣血虛夾濕型、 血瘀夾濕型」4種。

中醫師徐瑋憶指出，俗稱的「耳石脫落」是良性陣發性姿勢性眩暈，是一種周邊型眩暈，眩暈與頭暈不同，眩暈時會感覺身體或是環境在移動或轉動，而頭暈常會感覺一連串的步態不穩，眩暈通常是因為前庭神經受到干擾，而視覺異常及體感系統異常可能也會導致眩暈，像是暈船、暈車、坐雲霄飛車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐瑋憶說，耳石脫落好發在50到70歲的族群，女性多於男性，一般常見的可能原因有「頭部外傷後、老化、前庭神經炎、慢性中耳炎、耳部手術、噪音傷害及頭姿勢變換過大」等，其他誘發因素有巨大壓力、睡眠不足及免疫力低下，發生後通常會在幾周或幾個月後自發性緩解，一年復發率大約15%。

徐瑋憶提醒，除了留意相關症狀之外，也要特別注意有些「神經學症狀」不是耳石脫落，如肢體麻木及無力、說話或吞嚥困難、視力模糊、意識不清或步態不穩等，應及時至西醫院所檢查。另外他也提到會發生耳石脫落的4大類型及其症狀。

1.痰濕型

症狀：天旋地轉伴隨噁心、嘔吐、食慾不振、身體沉重感，平時大便軟濕黏。

2.氣逆上衝夾濕型

症狀：天旋地轉伴隨反胃感明顯、噁心、食慾差。平時胃酸逆流、打嗝多。

3.氣血虛夾濕型

症狀：天旋地轉伴隨噁心、嘔吐、食慾不振，平時食慾不佳、大便軟、腹部軟。

4.血瘀夾濕型

症狀：反覆發作的天旋地轉，伴隨噁心、嘔吐，過敏慢性病史。

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

關鍵字： 耳石脫落 中醫健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用？實測30天在家也能防睡眠呼吸中止症

職業婦女反覆「耳石脫落」　醫揭4類型：是身體警訊

江祖平自揭遭下藥性侵　醫曝 「3大可怕之處」難留證據

剖腹產突發羊水栓塞！花蓮婦大出血腎衰竭瀕死　醫搶命死神放手

1族群「脂肪肝」風險增7成　醫警告：嚴重恐致肝癌

手搖飲越熱越賣！全台半年灌爆290億　高雄奪下營收王

天氣劇變引心律不整「恐心衰竭」　醫示警5症狀快就醫

毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」　4警訊當心骨鬆上身

讀者迴響

回到最上面