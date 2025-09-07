職業婦女反覆「耳石脫落」　醫揭4類型：是身體警訊

▲耳石脫落發生時，會感到眩暈天旋地轉。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名46歲的職場女性，工作、家庭兩頭燒，睡眠時間不足，無形積累很多壓力，反覆發生「耳石脫落」。中醫師指出，耳石脫落是身體給的警訊，在中醫觀點中，可以分成包括「痰濕型、氣逆上衝夾濕型、氣血虛夾濕型、 血瘀夾濕型」4種。

中醫師徐瑋憶指出，俗稱的「耳石脫落」是良性陣發性姿勢性眩暈，是一種周邊型眩暈，眩暈與頭暈不同，眩暈時會感覺身體或是環境在移動或轉動，而頭暈常會感覺一連串的步態不穩，眩暈通常是因為前庭神經受到干擾，而視覺異常及體感系統異常可能也會導致眩暈，像是暈船、暈車、坐雲霄飛車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐瑋憶說，耳石脫落好發在50到70歲的族群，女性多於男性，一般常見的可能原因有「頭部外傷後、老化、前庭神經炎、慢性中耳炎、耳部手術、噪音傷害及頭姿勢變換過大」等，其他誘發因素有巨大壓力、睡眠不足及免疫力低下，發生後通常會在幾周或幾個月後自發性緩解，一年復發率大約15%。

徐瑋憶提醒，除了留意相關症狀之外，也要特別注意有些「神經學症狀」不是耳石脫落，如肢體麻木及無力、說話或吞嚥困難、視力模糊、意識不清或步態不穩等，應及時至西醫院所檢查。另外他也提到會發生耳石脫落的4大類型及其症狀。

1.痰濕型

症狀：天旋地轉伴隨噁心、嘔吐、食慾不振、身體沉重感，平時大便軟濕黏。

2.氣逆上衝夾濕型

症狀：天旋地轉伴隨反胃感明顯、噁心、食慾差。平時胃酸逆流、打嗝多。

3.氣血虛夾濕型

症狀：天旋地轉伴隨噁心、嘔吐、食慾不振，平時食慾不佳、大便軟、腹部軟。

4.血瘀夾濕型

症狀：反覆發作的天旋地轉，伴隨噁心、嘔吐，過敏慢性病史。