1族群「脂肪肝」風險增7成　醫警告：嚴重恐致肝癌

▲脂肪肝可能造成肝功能異常，嚴重可能導致肝硬化或肝癌。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「脂肪肝」危機不可不慎！醫師指出，脂肪肝可能造成肝功能異常，長期異常嚴重可能導致肝硬化或肝癌，其發生跟胰島素阻抗性有關，因此第二型糖尿病患者同時又有脂肪肝的機率可達5至7成。

有研究指出，台灣的脂肪肝盛行率約為33.3%，在亞洲，每1,000名個案中，一年約有5.3名會死亡。台北市立聯合醫院內分泌及新陳代謝科主治醫師楊江奕說，在政府推動B、C肝篩檢及防治下，因脂肪肝導致肝癌的比重有逐漸增加之勢，目前約有20%的肝癌與其相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊江奕指出，脂肪肝對健康可能造成肝功能異常，長期肝功能異常甚至可能導致肝硬化或肝癌，有些案例甚至有脂肪肝在未有肝硬化的情形下直接導致肝癌產生。

楊江奕進一步提到，脂肪肝發生的主要原因是肝細胞內堆積太多三酸甘油脂形成的油泡，跟胰島素阻抗性（肥胖）有關係，因此第二型糖尿病患者同時又有脂肪肝的機率可達5至7成，肥胖者甚至更高，因此若糖尿病患者能適度減重及改善血糖，可減少發炎狀況。

楊江奕提醒，為了減少和改善脂肪肝，應避免肥胖和適度運動，減少高熱量食物攝取，降低體脂肪比例，其他如高血壓、高血糖、高血脂等代謝症候群問題也可以得到改善，另外，由於第二型糖尿病患者經常有肥胖問題，更容易形成脂肪肝，建議要特別控制飲食改善肥胖。