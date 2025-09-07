天氣劇變引心律不整「恐心衰竭」　醫示警5症狀快就醫

▲心律不整若長期忽略不治療，可能導致心臟功能衰竭。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年台灣天氣變化劇烈，氣溫忽高忽低，研究顯示，當氣溫驟然下降或上升時，人體為了適應環境變化，會刺激交感神經變得更為活躍，導致心跳加速、血壓上升，這些生理反應都可能誘發心律不整。醫師提醒，長期忽視心律不整不治療，可能導致心臟功能衰竭，若有「心悸、胸悶、頭暈、呼吸困難」，甚至「眼前一黑」等症狀，應儘速就醫。

台北市立聯合醫院心臟血管內科主治醫師黃彥彰指出，心臟是人體的馬達，規律跳動是維持生命的關鍵，心律不整並非單一疾病，是泛指所有心跳過快、過慢或不規則的異常情況，當心臟的電氣傳導系統出現問題，導致心跳節奏失序，就可能發生。

黃彥彰說，若長期忽略不治療心律不整，可能導致心臟功能逐漸衰竭，也可能增加中風風險，極端情況下甚至引發猝死，大多數心律不整可透過藥物有效控制，讓患者恢復正常生活，仍有部分病人因藥物效果不佳、無法耐受藥物帶來如頭暈、疲勞等副作用，導致病情反覆，嚴重影響日常生活品質。

除了藥物治療，心律不整也可經由「電燒手術」來治療。黃彥彰提到，例如心房顫動是最常見的類型，若藥物控制效果不理想，電燒手術是重要的治療選項。

黃彥彰呼籲，心律不整的治療選擇多元，若本身或身邊親友有「心悸、胸悶、頭暈、呼吸困難」，甚至「眼前一黑」等相關症狀，要儘早尋求專業醫療協助，透過詳細檢查與醫師評估，選擇最適合的治療方式，才能有效控制病情，預防併發症的發生。