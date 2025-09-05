吃B群吃到「手腳麻木」？藥師警告：多產品疊加恐導致神經損傷

▲保健品劑量若超過建議範圍，反而對健康造成不利影響。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／康健雜誌、葉懿德

維生素B群是不少民眾的日常保健習慣，但你知道嗎？維生素B6若長期過量補充，恐會導致手腳麻木、周邊神經病變。到底怎麼補充B群才安全？神經損傷會造成不可逆的傷害嗎？

早上吞一顆B群，中午喝瓶能量飲料，讓工作更有精氣神，晚上再補一顆綜合維他命，不少人透過保健食品補充營養、維持好狀態，但可能沒發現，有些營養素悄悄疊加，若吃的是高劑量補充品，更可能超過身體所能承受的範圍。

維生素B群是不少民眾的日常保健習慣，常被視為提神、消除疲勞的必備補充品。但值得注意的是，近期國際研究與案例指出，若長期攝取過量的維生素B6，可能導致周邊神經病變，出現手腳麻木、刺痛等症狀。

根據澳洲藥物管理局（TGA）不良反應通報資料庫紀錄，自2023年以來，已有174例與維生素B6相關的神經病變案例。澳洲藥物管理局指出，周邊神經病變通常與每日攝取超過100毫克有關，但低於50毫克風險可忽略，因而宣布自2027年2月起，劑量超過50毫克的B6將列為指示藥，僅能由藥師販售。

B6為什麼會造成神經損傷？

維生素B6是合成神經傳導物質的重要輔酶，神經和腦部需要透過B群進行運作和合成。缺乏時，容易出現神經發炎與手腳無力；過量時，則可能造成神經發炎，導致神經異常興奮與感覺神經損傷。台灣成人每日建議攝取量（DRIs）為1.5毫克，上限為80毫克。

藥師蘇柏名分享，他曾遇過一位長者因神經不適就醫，正在吃醫療級B6治療，但家人又額外添購高劑量保健品，結果每日B6攝取量逼近200毫克，遠超過建議上限，導致手腳麻木、走路不穩等症狀，後來停掉保健品、只吃醫生開的劑量後才逐漸改善。

「B6是一種過猶不及的維生素，缺乏與過量都會造成神經問題。有些民眾誤以為是缺乏導致神經不適，但其實可能是補過頭了，」蘇柏名說，B6過量的症狀與缺乏時相似，包括末梢神經病變（麻木）、運動失調與平衡困難等。

台人瘋買合利他命，藥師：在台灣屬指示藥品

除了保健食品外，部分能量飲料、燕麥片、蛋白棒等食品也可能額外添加B6。蘇柏名解釋，一般飲食中的含量不高，較不會造成問題，需要留意的是疊加高劑量補充劑，就可能導致B6過量。

台灣法規明定：

1.80毫克以下：屬於食品

2.80～100毫克：列為指示藥，須標示「潛在周邊神經病變風險」

3.100毫克以上：屬於處方藥，必須由醫師開立

因此，在台灣市售產品單一劑量通常不會超標，但臨床上常見問題是「多種產品疊加」造成的隱形超量。

尤其不少民眾習慣出國時購買高劑量B群，例如日本熱賣的合利他命EX PLUS，每錠約含33毫克B6。若每天多錠服用，再加上綜合維他命或其他B群產品，總量就可能超過80毫克上限。

蘇柏名提醒，合利他命因劑量較高，在台灣屬於藥品，與適合長期補充的保健食品不同，不宜自行長期高劑量使用，應按照指示服用。

「高劑量＋多產品疊加」風險更大，如何安全補充B群？

許多人以為B6屬於水溶性維生素，吃多會隨尿液排出，蘇柏名澄清，這並非完全正確，雖然屬於水溶性，但長期高劑量仍可能造成神經毒性。國際案例也顯示，多數病人在停用後可逐漸改善，但仍有部分個案可能留下不可逆的感覺神經損傷。

「如果一天吃到兩三種以上含有B6的產品，很容易累積到100毫克甚至更高，」蘇柏名提醒。若補充後出現手腳麻木、走不穩、刺痛等症狀，應立即停用所有含B6產品，並就醫檢查。

怎麼補充B群才安全？可先仔細閱讀保健食品外包裝的「每份含量」與「每日參考值百分比」，再把所有含B群的B6劑量加總，確保總量不超過建議安全上限。一般而言，每日參考值百分比若超過100％，表示該份量已高於一天參考攝取量，因此疊加使用時更要留意。

事實上，對健康成人來說，均衡飲食通常足以攝取足夠的B群，不需要額外補充。若民眾想要補充，但不確定自己是否有超量風險，或同時服用多種含B群的產品，蘇柏名建議，可帶著所有產品到社區藥局，請藥師協助檢視；或諮詢醫師，評估總劑量是否安全。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章