她被2歲兒子一撞「鼻骨斷裂」！醫示警：顏面骨折恐影響器官功能





▲2歲小孩往媽媽懷裡一撲，竟將媽媽鼻骨撞斷（紅圈處）。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲媽媽和兩歲兒子玩耍，沒想到兒子頭一往前就狠狠撞上她的鼻子，當下她只覺得鼻樑一陣劇痛，之後出現瘀青，偶爾還覺得鼻子怪怪的，就醫經過X光檢查確認鼻骨前端骨折。醫師提醒，顏面骨折受影響不僅是外觀，更可能影響器官功能，以鼻骨來說，沒有接受手術矯正復位，鼻樑歪斜恐造成呼吸困難，不能當小傷看待。

收治個案的員榮整形外科主任陳宏銘指出，顏面骨骨折在日常生活中並不少見，但因骨頭隱藏在皮肉下，患者往往只注意到表面的擦傷或腫脹，忽略骨頭可能斷裂的風險。等到瘀腫逐漸消退，外觀上顯現變形時，往往已錯過最佳治療時機。以該名母親個案為例，她一開始以為只是皮肉傷，沒想到竟是骨折，所幸在黃金治療期內接受手術，才順利康復也恢復外貌。

另有一名個案是騎機車遭撞導致右臉重摔在地，從外觀看，臉只有一些小擦傷及腫脹，但到醫院檢查電腦斷層卻顯示右眼周遭有三處顏面骨骨折。還有一名移工，工地作業遭鋼筋反彈擊中下巴，外觀只有一個約0.4公分細小撕裂傷，看似並不嚴重，但患者發現嘴巴張合困難，咬合也受到影響，進一步做電腦斷層檢查後，才確診為下頷骨骨折。

顏面骨折手術的重要性，不僅關乎外觀，更影響器官功能。陳宏銘舉例，鼻骨骨折若未手術矯正復位，鼻樑歪斜會壓迫鼻腔，造成長期呼吸困難；眼眶附近的骨折則可能傷害掌管顏面感覺的下眼眶神經及視神經，若神經長期受壓迫甚至被切斷，會導致牙齒、臉部、嘴唇等部位的感覺永久喪失及永久失明。下頷骨骨折同樣關鍵，因其關乎進食與咀嚼，若未復位固定除無法正常咬合進食外，神經受壓迫，可能導致下唇感覺無法恢復。

陳宏銘強調，顏面骨折治療有黃金期，大約在受傷後的第5至第7天。原因在於受傷後24小時內組織會腫脹，難以判斷骨折位置，也不適合立即手術。約3至5天後腫脹開始消退，到5至7天時外觀恢復，醫師能更準確評估與手術復位。

陳宏銘提醒，若拖延至10至14天，年輕患者的骨骼癒合速度快，骨折處已開始形成牢固的骨痂，骨折處就固定在錯誤的位置。屆時若要矯正，就必須「重新打斷」骨頭進行大手術，風險與難度都大幅提高；若超過三週以上，手術不僅複雜，也會嚴重影響術後恢復與外觀。

陳宏銘特別呼籲，民眾若不幸發生臉部外傷，務必留意受傷後5至7天的觀察期，不要僅憑表面瘀青或擦傷判斷傷勢。即使外觀不嚴重，也應由專科醫師進行檢查，以排除骨折的可能。若能把握黃金期接受手術，治療效果良好，不僅外觀恢復自然，功能上也能避免永久損傷。