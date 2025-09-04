女抽脂後「急性腎衰竭」　衛生局急查診所「揪3問題」先罰5萬

▲立法委員陳昭姿舉辦衛福部縱容醫美診所逃避責任，病人權益毫無保障記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨立委陳昭姿今（4）日踢爆，一名女性做完自體脂肪填補手術卻造成終身洗腎、腳趾頭發黑，但診所切割主治醫師，主治醫師又卸責給麻醉醫師。北市衛生局昨日前往稽查，發現觀察床設置超出標準、未依規定核備、未開立醫療收據等3項問題，其中核備問題還要請診所進行說明，其餘則將依法開罰。

陳昭姿上午陪同一名醫美受害者林小姐開記者會，林小姐表示，她因為身形偏瘦想改善臉頰凹陷問題，做了很多功課跟諮詢很多家醫美診所，最後經友人介紹「恆美學診所」醫師謝忠佑，並於今年6月21日交由謝執刀，是做自體脂肪填補手術，沒想到術後全身癱軟無力，返家後甚至高燒、嘔吐、昏睡、意識恍惚，且沒辦法正常如廁，緊急就醫後確認急性腎衰竭，送進加護病房，至今仍需洗腎、腳趾頭壞死。

北市衛生局今日表示，9月2日收到民眾提出醫療爭議調解申請書，立即於9月3日派員前往該診所稽查。首先發現現場設置變更涉未依醫療法第15條第1項規定辦理變更登記，且設觀察床11床，已超出診所設置標準規定9床，由於是初犯，後續將依法裁處5萬元罰鍰。

第二、該診所未依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法向北市衛生局核備，其是否有違反前開規定，請該診所於今日至北市衛生局說明。第三、查該診所未開立醫療收據，涉違反醫療法22條規定，如經查屬實，由於也是初犯，逕依醫療法第101條規定裁處1萬元罰鍰。

至於該起醫療糾紛，北市衛生局表示，已於9月3日發函該診所針對醫療過程提出說明，會按醫療事故預防及爭議處理法規定召開醫療爭議調解會議。