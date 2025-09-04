退休教授B肝沒追蹤「突急性肝衰竭」　醫示警：還可能變癌

▲醫師提醒，B肝若沒有持續追蹤，可能會有肝硬化和肝癌風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

75歲的退休教授是B肝帶原，未規律追蹤，因突然疲倦、嘔吐、厭食及頭痛等不適就醫，當下提到自己已有數天「茶色尿、皮膚蠟黃」，醫院緊急檢查發現肝功能與黃疸指數異常，確定是急性肝衰竭，緊急給予藥物治療。醫師提醒，雖然部分慢性B型肝炎帶原者可能沒有症狀，但若未持續追蹤，仍有肝硬化和肝癌風險。

台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，慢性B型肝炎帶原者若發生急性肝衰竭，通常是因為患者身體免疫力出現異常，導致病毒大量複製，引發免疫系統與病毒的激烈戰鬥，導致肝臟實質組織嚴重發炎，甚至進展為急性肝衰竭。

蕭奕宗說，在這種情況下，病人可能出現黃疸、凝血功能異常、腹水等症狀，嚴重時可能發生肝性腦病變造成昏迷，甚至危及生命的現象，所幸該名退休教授發現及時，進一步檢查病毒量與考慮給予抗病毒藥物的治療。

台灣B型肝炎病毒帶原者眾多，其中少部分慢性B型肝炎帶原者在病毒大量複製時，可能引發急性肝炎，進而導致急性肝衰竭。而急性肝衰竭的症狀包括「黃疸、凝血功能異常、腹水、茶色尿、眼白變黃、肝腦病變、肝昏迷」等現象。

蕭奕宗強調，慢性B型肝炎帶原者應定期追蹤肝功能和腹部超音波，若發現肝炎發作，應及時就醫，並在符合健保給付條件下，接受抗病毒藥物治療，雖然部分帶原者可能沒有症狀，但若未持續追蹤，仍有肝硬化和肝癌的風險。