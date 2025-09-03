男性關懷專線擴大「不只談家暴」　衛福部擬推AI分析心理健康風險

▲衛福部心理健康司司長陳柏熹。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

男性面對心理問題求助比例低於女性，但自殺死亡率卻是女性的1.8倍，成為一大隱憂。衛福部心理健康司司長陳柏熹今（3日）指出，衛福部設置「男性關懷專線」，原本處理範圍以婚姻、家暴等問題為主，今年8月底開始擴大服務範圍，包含職場、霸凌、人際、感情等問題都可以撥打專線，由專業人員提供協談並進行分流，協助銜接後續資源。

為了讓全國男性有訴說心事與討論其困擾管道，衛福部設置「男性關懷專線（0800-013-999）」，根據統計，近三年（2021至2023年）平均每年進線約7500通，主要以家庭困擾或疑似家暴情事為主，有時會出現人力閒置或分流不足的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏熹今日出席華人心理治療研究發展基金會記者會活動會後受訪表示，衛福部整合1925安心專線與男性關懷專線，讓關懷專線議題擴大，從原本家暴、親密關係暴力等，再擴大至職場、人際，不僅限特定議題，希望讓男性遭遇情緒、心理壓力等狀況可以求助，必要時轉介心理專業服務，甚至有時遭遇涉及法律問題，也會轉介法律服務。

行政院推動「全民心理健康韌性計畫（114至119年）」，陳柏熹說明，6年總預算逾50億元，除強化精神疾病治療、藥酒癮戒治、司法精神醫療與加害人矯治，核心的目標就是推動心理健康促進，全面提升國人心理素質與韌性。

後續也將強化科技運用，陳柏熹指出，目前已著手整合不同資料庫，未來規劃導入大數據與AI工具，建立心理健康風險模型，預測高風險族群並及早介入，打造更有韌性的健康社會。