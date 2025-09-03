他腹脹「3天沒排便」竟是大腸癌三期　醫：5公分腫瘤塞住了

▲一名男性三天沒排便，竟是大腫瘤阻塞。（圖／記者黃克翔攝）

一名45歲男性長達三天都「無排氣、排便」，因而腹脹無法進食，就醫才發現他降結腸處有一顆5公分的大腫瘤，導致腸道完全阻塞，進一步檢查確定是大腸癌第三期。醫師提醒，大腸癌初期多無明顯症狀，但隨腫瘤長大可能出現「腹痛、血便、排便型態改變、糞便變細」等表現。

根據國健署資料統計，大腸癌連續多年位居國人癌症發生人數之首，過去以50歲以上族群為主，但近年臨床明顯觀察到發病年齡有下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括攝取過多紅肉、加工肉品，以及缺乏蔬果、膳食纖維、運動習慣，此外，肥胖、糖尿病、吸菸飲酒及慢性發炎等因素，都會增加大腸癌的風險。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，但隨腫瘤長大可能出現腹痛、血便、排便型態改變、糞便變細等表現，若腫瘤逐漸堵塞腸道管徑，則可能導致腸阻塞，發生率約20%，屆時將有無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，腫瘤侵犯腸壁就會導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，死亡風險極高。

臨床上，大腸癌以大腸鏡檢查搭配病理切片判定為主，但會搭配電腦斷層、核磁共振甚至是正子攝影等影像檢查，確認是否有侵犯、阻塞或轉移，進而決定手術方式。陳昱廷說明，目前大腸癌手術已非常成熟，常見方式包含開腹手術、腹腔鏡微創手術、單孔微創手術與達文西機器手臂輔助手術等。

因應大腸癌年輕化趨勢，衛福部自2025年起將篩檢年齡自原本的50歲下修至45歲，凡年滿45至75歲者，每兩年可免費接受一次糞便潛血檢查，若檢查陽性，會安排大腸鏡檢查進一步評估是否有息肉、腫瘤或出血來源。陳昱廷強調，糞便潛血是初步偵測腸道異常的簡單利器，民眾可以善用資源，把握黃金時機提早發現、提早治療。