50歲主管性慾減退「中途軟掉」　醫揭男更年期5警訊：睡飽還是累

▲50歲主管累到沒「性」趣才知驚覺「男性更年期」上身。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名50歲出頭的高階經理人，近年來常覺得「下班後只想癱在沙發」，情緒低落、體力下滑，甚至在親密行為中途「軟掉」，原本還以為只是壓力大，後來還出現失眠、專注力衰退影響工作，在同事提醒下就醫，才確認是「男性荷爾蒙不足」。醫師指出，男性更年期5大警示症狀同時出現3項以上，應該要提高警覺。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，男性更年期其實不罕見，常見於40至55歲族群。典型症狀包含性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加，若同時出現3項以上，就要提高警覺。

顧芳瑜舉例，許多患者常抱怨「明明睡很久，起床還是全身疲累」，或夜晚常淺眠、失眠；性慾降低，甚至連勃起功能逐漸下滑，往往因此影響伴侶關係。

除了性功能與精神狀態，荷爾蒙下降也會帶來外觀變化，例如腹部脂肪堆積、肌肉量減少，嚴重者甚至可能出現女乳現象，讓不少男性自覺精力與外貌都不如以往。這些狀況往往被誤認為是單純老化或壓力過大，但其實是「男性更年期」的警訊。

▲個案在抽血檢測加上男性更年期量表評估後，確診為「男性荷爾蒙不足」。（圖／顧家醫療提供）

顧芳瑜指出，男性更年期治療方式多元，會依照年齡、檢查數據與生活需求量身規劃，該名個案後續「三個月型長效針劑」治療，半年後回診時，精神與體力明顯改善，不僅能在下班後保持活力，重拾運動與生活興趣，連工作表現也獲得主管肯定，甚至因此加薪兩成。他笑說：「原來不是老了，是荷爾蒙在作怪！」

另外有不少男性擔心透過外源性補充睪固酮會不會讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」顧芳瑜澄清，陰莖長度不會改變，但睪丸體積可能縮小。所以在補充「睪固酮」之前，醫師會詳細與病患討論未來是否還有生育的打算，再選擇適合的治療方式。不過他也補充，荷爾蒙補充除了能改善性功能與精神，還能協助降低腹部肥胖、控制血糖與血壓，對代謝健康有實質益處。

除了藥物治療之外，顧芳瑜建議日常生活保養同樣重要。規律運動、多攝取高蛋白（雞胸肉、魚、豆類），補充富含鋅、硒、維生素 D 的食物（如海鮮、堅果、鮭魚），保持愉快心情，並和家人朋友多互動，都能幫助穩定度過男性更年期。