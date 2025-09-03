幼童3周內2度確診腸病毒　醫：反覆感染不少見

▲開學才2天，兒科患者明顯增加，醫師特別提醒腸病毒反覆感染的可能性。（圖／記者林名揚翻攝）

記者邱俊吉／綜合報導

開學才2天，許多兒科門診明顯熱鬧起來，有人是腸胃炎，有的感染流感。兒科醫師吳昌騰在臉書分享一例值得注意的個案，患者3周前罹患腸病毒，最近又發燒、食慾不振，母親很不安，想說不是才剛得腸病毒，應該不可能又中招，結果還真是2度感染。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」寫道，這位母親帶孩子來時，特別提到小孩的尿液帶有異味，並從前一晚開始持續發燒，而且她已跑過2趟門診，醫師都建議先觀察，但因燒都沒退，加上孩子食慾愈來愈差，直覺認為有異，才選擇再就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經檢查後發現，病童的咽峽部出現典型紅斑與潰瘍，正是腸病毒感染的常見特徵，但母親聽到診斷結果甚感訝異，因為3周前才剛感染過，怎會短時間又中招。

吳昌騰指出，腸病毒的血清型別繁多，包括克沙奇病毒A6、A16或伊科病毒等，感染各型別產生的免疫力，交叉保護的效果有限，故幼童完全有可能在短時間內「復發」，這名剛痊癒的孩子可能接觸到不同型別才會再度感染。

吳昌騰強調，腸病毒短期內2度感染在臨床並不少見，治療原則仍以支持性療法為主，針對症狀進行緩解，並依孩子狀況持續觀察，家長應了解腸病毒種類眾多、缺乏交叉保護的特性，可降低不必要的焦慮，照護小孩更安心。