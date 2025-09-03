小朋友抽血檢查　醫：結果讓人倒吸一口氣

▲抽血示意圖。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，最近有一位小朋友在住院接受手術時，抽血檢查結果讓人倒吸一口氣，血糖過高，糖化血色素已經達到糖尿病的診斷標準，肝指數異常，甚至合併脂肪肝。

蔡明劭在臉書說，他這些年來治療過上千位小兒睡眠呼吸中止症（OSA）患者，除了常見的腺樣體、扁桃腺肥大之外，不少孩子同時也有「體重過重」的問題。

蔡明劭表示，最近有一位小朋友在住院接受手術時，抽血檢查結果讓人倒吸一口氣，血糖過高，糖化血色素已經達到糖尿病的診斷標準（是的，小兒糖尿病的診斷標準與成人相同：空腹血糖 ≥126 mg/dL，或隨機血糖 ≥200 mg/dL，或 HbA1c ≥6.5%），肝指數異常，甚至合併脂肪肝。

蔡明劭指出，進一步詢問才發現，小朋友平常的飲食習慣是每天必有炸雞、薯條、甜點、含糖飲料；他立刻會同兒科醫師、新陳代謝科醫師共同治療，媽媽也非常配合，馬上實行「家中零食、甜品歸零計畫」，短短兩周孩子就明顯瘦下來，精神與活力都回來了。

蔡明劭提到，小朋友回診時笑說，「在家裡不吃甜食沒問題，但今天在學校看到販賣機的甜飲料，還是好想喝喔。」他立刻提醒，「含糖飲料不是完全禁止，但要懂得控制量與頻率。像蔡醫師和家人，規定自己一周只喝一次含糖飲料，平常就多喝水、多走路、多運動，讓身體保持健康！」

蔡明劭說，孩子的打呼、睡眠呼吸中止往往不只是「睡不好」而已，還可能藏著代謝、體重、甚至糖尿病與脂肪肝等危機，早期發現、正確治療，再搭配飲食生活習慣的調整，才能真正幫孩子守住健康。