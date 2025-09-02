再爆2嬰染腸病毒「敗血症」住加護　疾管署示警開學恐一波疫情

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內又出現新生兒染腸病毒重症！疾管署今（2）日公布個案是2名中部男嬰，分別僅出生5天及10天時出現症狀，檢查更發現肝指數上升、凝血功能異常，併發敗血症住進加護病房，後續確診感染腸病毒伊科病毒11型併發重症。疾管署指出，目前腸病毒疫情持平緩升，但根據以往經驗開學後就診人次會上升，近期觀察到部分縣市已達到流行閾值的8成，後續可能出現一波流行。

根據疾管署監測，近期腸病毒門急診就診人次呈持平趨勢，第35周（8月24日至8月30日）門急診就診計7,534人次，與前一周（7,548人次）相當。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型；近期伊科病毒11型持續於社區活動，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，評估新生兒重症發生風險仍持續。

疾管署防疫醫師林詠青說明新增2例腸病毒重症個案，都是中部新生男嬰，於8月中下旬發病。其中一案出生2天時母親出現發燒症狀，就被轉到中重度病房觀察，觀察到第3天出現活動下降、發紺、缺氧等症狀，抽血檢驗發現肝指數上升、血小板下降、凝血功能異常，檢出感染腸病毒伊科病毒11型，同時有敗血症，確認併發重症。

該名男嬰後續病況治療穩定，住院兩週之後，已在8月下旬出院，疫調顯示個案母親的同住接觸者在母親生產前有上呼吸道症狀，不排除傳染給母親再傳給新生兒。

另外一名男嬰則是早產兒收治加護病房，出生10天大出現發燒症狀，抽血檢驗肝指數上升，血小板減少、凝血功能異常，活動力差，合併敗血症，後續檢驗確認是感染腸病毒伊科病毒11型併發重症，迄今已住院治療3週仍在加護病房尚未出院，疫調顯示個案母親跟同住家人皆無症狀，感染途徑還無法確認，可能症狀輕微、無症狀感染者傳給新生兒。

疾管署副署長曾淑慧表示，近兩週腸病毒門、急診就診人次呈持平趨勢，但看得出來有緩升現象，依照往年經驗，通常在9月開學過後會出現一小波疫情，目前全國數字尚未達到全國警戒的流行閾值，不過，值得注意的是，有部分縣市，如桃園、台東已經達到個別閾值的八成，要請家長跟學校特別注意腸病毒防治，降低重症風險。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計15例腸病毒感染併發重症確定病例（含7例死亡），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。