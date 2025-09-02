高雄單周爆8起登革熱！疫情從鼓山跨區三民「感染源待釐清」





▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（2）日公布國內上周（8/26-9/1）新增8例本土登革熱確定病例，不僅是今年單周最高，還出現跨區疫情。除高雄市鼓山區群聚疫情擴大，新增6例個案，三民區還出現一起家庭群聚，有2人確診，為同住家人。疾管署透過基因定序驗證鼓山區疫情應該與越南境外移入個案有關；另三民區個案初步調查近期無國外旅遊史及鼓山區活動史，感染源尚待釐清。

疾管署說明，新增其中6例為高雄市鼓山區群聚案，發病日介於8月25日至8月28日；另2例居住於高雄市三民區，其中指標個案於8月28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，8月29日就醫並通報採檢後，確診為登革熱第二型，另一位為指標個案同住家人，8月31日接受採檢亦確診感染登革熱病毒第二型，研判為一起家庭群聚事件。衛生單位持續針對確診個案住家及工作地周圍進行孳生源查核等相關防治工作。

依據疾管署統計，今（2025）年截至9/1累計12例本土登革熱確定病例，均居住高雄市，無重症及死亡病例；另累計155例境外移入病例，為近6年同期次高（介於7-193例），多自東南亞國家移入，以印尼（53例）為多，其次為越南（35例）、菲律賓及泰國（各18例）。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近日國內各地晴朗悶熱，午後多有降雨，有利於病媒蚊孳生及傳播，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。另適逢開學期間，亦提醒師生返校留意校園環境，如發現積水容器應清掃並移除，避免校園病媒蚊孳生。

疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。