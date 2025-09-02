醫揭「惡夢恐怖真相」 夢到3種情節恐是重大疾病前兆

▲夢境可能洩漏身體的秘密。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

你常常有惡夢連連？小心，這可能不只是「嚇壞了」那麼簡單，它可能是你的身體，尤其是大腦，發出的緊急求救訊號！重症醫師黃軒指出，最新科學研究指出，頻繁的惡夢，竟與加速老化、早逝風險，甚至老年失智症息息相關！這可不是危言聳聽，整理一下夢境的神秘面紗，看看你的夢，是否正在洩漏身體的秘密！

夢境，不只是夢

我們人的一生中，有將近三分之一的時間在睡眠中度過，而其中約四分之一的時間，我們都沉浸在夢境裡。夢，如此佔據我們生命的重要部分，但對於它的奧秘，人類仍知之甚少。然而，最新的科學發現正逐漸揭示，夢境不僅僅是潛意識的呈現，它更可能是我們健康狀況的一面鏡子，尤其是惡夢。

近期發表於 歐洲神經病學學會（EAN）2025年大會 的一項突破性研究指出，頻繁的惡夢與生物老化顯著加速及過早死亡風險增加三倍以上有關！這項由英國倫敦帝國理工學院團隊進行的研究，分析了超過18.3萬名年齡介於26至86歲的成年人數據，追蹤期間長達1.5年至19年。結果發現：

．每週做惡夢的人，在70歲前死亡，那些從不/極少做惡夢者的3倍多

．更令人震驚的是，惡夢的頻率，在預測早逝，可能性方面，比吸菸、肥胖、不良飲食或缺乏運動更為精準

這項研究首次獨立證實，即使考慮了其他健康因素，惡夢依然能預測更快的生物老化和更早的死亡率。

惡夢頻繁 失智症風險飆升120%

如果惡夢只是讓你睡不安穩，那還不足以讓你警惕。然而，惡夢與認知功能下降和失智症之間的驚人關聯，絕對要嚴肅看待！

《柳葉刀·電子臨床醫學》期刊 在2022年發表的一項研究發現：

．每週一次或以上惡夢，中年認知能力下降風險增加↑近三倍

．老年罹患失智症，也可能性增加120%

在老年群體中，這種「惡夢與認知衰退」之間的聯繫更為顯著，高頻率惡夢與更高的失智症發病風險呈現正相關。更值得注意的是，男性在惡夢與未來失智症風險之間的關聯中表現得尤為明顯。數據顯示，每週做惡夢的老年男性，患失智症的風險是從不做惡夢者的五倍，而在女性中，風險僅上升了41%。

這些驚人的發現暗示，頻繁的惡夢可能是失智症最早期的信號之一，甚至可能早在明顯的記憶力和思維能力下降數年甚至數十年之前就已出現。

雖然這項研究屬於觀察性研究，無法斷定因果關係，但研究主導者更傾向於認為，惡夢是大腦早期異常活動的表現，是失智症的前兆，而非病因。

無論哪種解釋更接近真相，一點是明確的，中老年人如果頻繁經歷惡夢，未來罹患失智症的風險會顯著增加。因此，檢測惡夢頻率可能是一種有效識別失智症高風險人群的方法，有助於醫生提前制定醫療策略，預防和延緩失智症的發生。

三種常見惡夢 可能是大病前兆

除了普遍的健康風險和失智症預警，有些特定內容的惡夢，也可能是身體向你發出的「求救信號」！當你的身體潛藏著某些問題時，夢境往往會率先給出提示。如果您經常做以下三種夢，可要當心了：

1、夢到溺水、窒息：警惕睡眠呼吸中止症

你是否在夢中經常感覺被困水中無法呼吸，或者被什麼東西勒住脖子，喘不過氣？這種惡夢的內容，很可能是上氣道反覆塌陷、堵住氣流通路所導致的呼吸暫停，也就是我們常說的睡眠呼吸中止症在作祟。如果你在睡夢中經常出現溺水、窒息的惡夢，並且伴隨著斷斷續續的鼾聲、反覆出現的呼吸暫停，請務必及時就醫檢查。這不僅會影響睡眠品質，長期下來更可能導致心血管疾病等嚴重健康問題。

2、夢到被追趕，想跑卻跑不動：警惕心血管問題

想像一下，你在夢中被人或動物瘋狂追趕，拼命想逃跑，雙腿卻像灌了鉛一樣沉重，怎麼也跑不動？從惡夢中驚醒後，還伴隨著心慌、出汗等症狀？這很可能意味著您的冠狀動脈供血不足！

當心臟泵血能力減弱，尤其是在夜間進入睡眠後，心臟工作強度下降，會明顯影響到大腦供血。大腦缺氧或供血不足時，就容易產生與體力相關的惡夢，警示你

3、夢到身上某個器官被拍打或刺痛：警惕相應病變

有沒有過這種經歷：你夢到自己身體的某個部位被重重拍打，或是被尖銳的物體刺中，甚至發生了意外？醒來時，還會感覺到該處隱隱作痛？這可能是你體內該器官存在潛在病變的信號！

在臨床上，一些腦腫瘤、神經系統疾病患者，就常常會夢到頭部被敲打。這種夢境可能是一種身體的「預警系統」，當某個器官出現問題時，會以夢境的方式反映出來。

治療惡夢 可能延緩失智症

頻繁的惡夢不僅影響睡眠品質，更與加速衰老、早逝和失智症風險相關。那麼，該如何應對這些「午夜驚魂」呢？研究團隊發現，頻繁做惡夢與加速衰老之間的關聯，與體內皮質醇（壓力荷爾蒙）長期保持高濃度有關，而皮質醇正是細胞加速老化的元兇之一。惡夢常讓人們在驚醒時心跳劇烈，這種應激反應比清醒時經歷的任何體驗都更強烈。

此外，惡夢導致的睡眠中斷，也會干擾夜間的細胞修復過程，這已被證實與心臟病等多種疾病風險上升相關。如果想擺脫惡夢困擾，研究人員建議了一些簡單的方法，例如：

．避免觀看恐怖電影

．積極治療焦慮等心理疾病

令人欣慰的是，目前已有相關藥物被證實可以有效減少惡夢的發生。更令人振奮的是，這些藥物在某些研究中還顯示出減少與阿茲海默症相關蛋白質（如β-澱粉樣蛋白）沉積的潛力！

部分臨床案例報告也指出，患者在惡夢改善後，其記憶力和思維能力也隨之提升。這意味著，治療惡夢不僅能夠改善睡眠品質，更可能成為延緩甚至預防失智症的一種潛在干預手段，這無疑為未來的腦健康研究與臨床實踐提供了新的方向。

