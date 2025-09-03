ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

小便發現尿中帶糞還冒泡　檢查竟確診大腸癌

尿，尿尿小童。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子尿液竟出現糞便，而且有大量氣泡，經檢查才發現病因是大腸癌。（圖／達志影像／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名65歲男子最近發現排尿有明顯異狀，因為尿液中竟摻著類似糞便的異物，而且氣泡相當多，讓他很緊張，決定到醫院就診，初步找不到感染跡象，進一步詳查才發現病因是大腸癌，腸道腫瘤吃掉部分膀胱造成穿孔，才使腸內殘渣與氣體得以進入泌尿系統，最後從尿道排出。

收治病例的中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師宋文瑋教授表示，患者日前到門診時，帶著滿臉困惑說：「醫師，我小便會放屁，甚至還有大便！」而他原本以為病人描述的是大便失禁，但患者堅稱這些氣體和糞便是從尿道解出來。

宋文瑋指出，當時第一步安排尿液檢查，結果出乎意料的「乾淨」，完全沒有白血球上升等細菌感染跡象，與病人提到的症狀似有矛盾，但因患者描述相當具體，於是再安排影像檢查，結果超音波顯示膀胱壁異常增厚，進而再安排膀胱鏡檢查，這才發現膀胱內布滿瘜肉，甚至看到一處小孔洞。

進一步檢查證實，原來男子大腸癌的腫瘤已侵犯膀胱，造成直腸膀胱廔管，這也揭開尿道解出糞便與氣體的謎底，隨後即轉由大腸直腸外科團隊積極治療。

宋文瑋表示，直腸膀胱廔管是指腸道與膀胱之間產生異常通道，常見原因包括直腸癌或膀胱癌等腫瘤、慢性憩室炎、放射線治療後併發症或外傷，病人也可能會抱怨「大便內混有尿液」或「下腹不適」，3種典型症狀為：

●氣尿：排尿時出現氣泡或小便冒泡。

●糞尿：尿液中混有糞便，常呈混濁，並帶有明顯臭味。

●反覆泌尿道感染：腸道細菌經小孔進入膀胱，造成頻尿、排尿灼熱或發燒。

宋文瑋提醒，若發現「小便帶氣體或惡臭」時，不要單純以為是腸胃脹氣或泌尿道感染，應高度懷疑有直腸膀胱廔管，且此問題常與腫瘤相關，更不可輕忽。

宋文瑋也呼籲，民眾如有排尿異常，或長期反覆泌尿道感染，均應積極就醫檢查，及早釐清原因不僅能避免感染，更能爭取腫瘤治療的黃金時機。

關鍵字： 大腸癌 尿液 糞便 氣泡 膀胱穿孔 直腸膀胱廔管

