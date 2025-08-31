9成胃癌患者染「幽門桿菌」！醫示警7大高風險族群

▲醫師提醒，胃部長期不適一定要及早就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多民眾對胃部不適早已習以為常，如脹氣、反胃、胃酸逆流、食慾不振等，但醫師提醒，這些症狀背後，可能潛藏會致癌的細菌「幽門螺旋桿菌」，研究顯示，有9成胃癌、十二指腸潰瘍患者驗得出此細菌，且該細菌透過唾液就可傳染，建議7大族群要及早篩檢。

聯安預防醫學機構內視鏡室主任徐兆甸指出，幽門螺旋桿菌是胃癌的主要危險因子，根據國健署資料顯示，幽門桿菌感染後，約90%患者會出現慢性胃炎，但僅有20%有明顯症狀，約10%會發生胃潰瘍或十二指腸潰瘍，另有1%～4%會罹患胃癌，胃癌風險是未感染者的6倍。

徐兆甸說明，幽門桿菌主要寄生於胃部黏膜，能分泌「尿素酶」分解胃中的尿素，利用產生氨與二氧化碳以中和胃酸而存活，研究顯示，9成胃癌患者驗得出幽門桿菌，十二指腸潰瘍患者中有9成以上帶菌，而慢性胃炎、萎縮性胃炎、腸化生等癌前病變，也都與幽門桿菌密切相關。

由於90%的胃癌與幽門桿菌有關，在病程發展成胃癌之前的任何階段，只要成功根除細菌，就有機會終止病情惡化，因此篩檢與治療幽門桿菌已成為胃癌防治的重要策略。

須注意的是，幽門桿菌多經由口傳口或糞口途徑傳播，家庭共餐、經口餵食，以及飲用受污染的水源或食物，都是重要感染來源。若僅治療單一帶菌者，而同住家人未接受檢測與治療，仍可能互相傳染，因此建議同住家屬應一併篩檢與根除治療。

徐兆甸提醒，幽門桿菌可在胃部潛伏多年，導致慢性胃炎、潰瘍，甚至演變為胃癌。特別是以下高風險族群，更應及早檢測並根除幽門桿菌，以降低未來罹病風險：

1.胃炎（尤其是萎縮性胃炎）或腸化生患者

2.消化性潰瘍（胃潰瘍、十二指腸潰瘍）患者

3.胃黏膜相關性淋巴瘤患者（低惡性度）

4.早期胃癌切除手術後患者

5.有胃癌家族史（含一等親病史）者

6.曾接受胃部部分切除手術者

7.長期醃漬、高鹽飲食或有吸菸習慣者