接吻有助心血管健康　研究曝每月「7次以上」能降血脂

▲研究顯示，親吻有助心血管和代謝健康。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「親吻」竟然可以降低三酸甘油酯！有研究顯示，每月親吻7次以上的人，血液中的三酸甘油酯較低、高密度脂蛋白（HDL）較高，間接有助於心血管與代謝健康。不過醫師提醒，這項效應的關鍵在於「降低壓力」，若平時飲食高油高糖、作息紊亂或體重過重，就算增加親吻頻率，健康狀況只會持續惡化。

該研究刊登於《Health Communication》的研究，分析了863名美國成年人的健康數據，平均年齡50.84歲（23至85歲），其中約75%屬於肥胖或過重。

研究團隊將參與者依每月親吻頻率分為「從不」、「1至6次」及「7次或更多」三組，並進行血脂與壓力評估。結果顯示，親吻對健康的正面影響並非線性累積，而是呈現「門檻效應」，只有達到每月7次以上的族群，壓力顯著下降，且三酸甘油酯與高密度脂蛋白（HDL）水平均優於其他組別。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，其實不只是親吻，包含擁抱等親密互動，能維持健康狀態的關鍵在於調節心理與生理壓力，當壓力荷爾蒙皮質醇長期偏高，會促進脂肪堆積，讓血糖與血脂同時升高；相反地，親密互動能舒緩緊繃情緒，促進催產素分泌、降低皮質醇，並減少體內的發炎反應，讓代謝狀態維持穩定。研究也發現，在急性壓力情況下，這類互動能加快皮質醇回復正常，間接穩定血糖。

魏士航提醒，研究也特別強調，這些非語言的親密行為，對低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）並沒有顯著影響，也就是說，要真正改善肥胖、血糖與血脂等健康狀態，只依賴親密互動遠遠不夠，仍必須配合均衡飲食、規律作息與持續運動，才能讓代謝維持在穩定範圍，減少相關疾病風險。

