母乳、配方奶糖份都是「乳糖」　專家：有助腦部、神經發育　

▲李湘萍醫師說明，哺乳方式沒有標準答案。依醫囑與家庭現況，選擇全母乳、混合餵養或配方奶，只要寶寶健康、媽媽安穩，就是對的選擇。（圖／宜蘊醫療提供）

記者洪巧藍／台北報導

母嬰品牌「媽媽餵」影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，可能導致過動，引起家長恐慌。國際泌乳顧問澄清，母乳與配方奶中的主要糖份以乳糖（lactose）為主，其性質與飲料中的添加糖（added sugars）或蔗糖（sucrose）不同，不能混為一談。且哺乳方式沒有標準答案，依醫囑與家庭現況，選擇全母乳、混合餵養或配方奶，只要寶寶健康、媽媽安穩，就是對的選擇。

國際泌乳顧問、中醫師李湘萍指出，母乳本身就含有乳糖，成熟乳平均約6.5–7g/100 mL，約占總成分7%，可提供嬰兒將近40% 的熱量，對腦部與神經發育至關重要。嬰兒配方奶的營養比例多依循母乳設計，因此碳水含量大致相近；在少數乳糖不耐或特定醫療需求的情況下，才會以麥芽糊精、玉米糖漿固體或少量蔗糖作為替代。把整體配方奶概括為「一半以上是糖水」，甚至等同「每天喝可樂」，並不符合事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李湘萍強調，母乳具有抗體、免疫因子與人乳寡醣（HMO）等天然優勢，這是醫界一致肯定的價值；但將配方奶汙名化，往往只會讓媽媽背負不必要的罪惡感與壓力，反而影響身心與親子互動。

至於何時應評估配方奶，李湘萍指出，臨床上常見的情境包括：乳量不足或因病、用藥暫時無法哺乳；早產或有特殊營養需求的嬰兒；媽媽需重返職場、哺餵時間受限；或純母乳已造成明顯身心失衡等。

李湘萍分享，曾遇到媽媽因堅持全母乳，但因乳汁不足，寶寶滿月後體重不增反減，甚至小兒科醫師建議加上配方奶，但媽媽還是堅持不願意。這樣的堅持，反而讓寶寶陷入危險。信念固然美好，但寶寶的健康成長才是第一要務。

李湘萍也從中醫調養角度提醒，產後常見「氣血不足、肝鬱氣滯」等體質變化與心理壓力會影響泌乳。建議以休息與情緒支持優先，並在專業指導下進行飲食與穴位調理。日常可適量攝取黑芝麻、黃豆、花生、鯽魚湯等食材，也可視情況搭配針灸或中藥。

李湘萍呼籲，家長若對成分或選擇有疑問，應優先諮詢小兒科與合格泌乳顧問，以專業資訊取代網路標題的震撼對比。不要讓錯誤資訊製造家長焦慮，媽媽需要被支持，寶寶也才能安穩長大。