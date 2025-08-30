準衛福部長回應媽媽餵爭議　強調「食安教育很重要」要做2件事

▲準衛福部長石崇良出席第三十三屆吳火獅紀念學術會議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

母嬰品牌「媽媽餵」影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高引發爭議，準衛福部長石崇良今（30）日受訪指出，食安教育非常重要，這在賴總統推動健康台灣政策中特別被強調，未來需強化民眾健康識能，增加判斷、辨識能力，另一方面相關廣告規定也需檢討，避免誤導民眾。



媽媽餵的影片中宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」。相關內容引發醫師批評根本是「錯誤觀念」，食藥署也指該影音涉違反食安法之散播謠言，通報Meta公司進行下架處理。

石崇良今日出席新光醫院主辦的腫瘤醫學2025最新發展研討會被問及相關爭議，他強調食安教育的重要性，賴總統健康台灣政策中，除了健保、醫療之外，特別強調兩大議題，一個是運動、一個就是營養，「也因此，營養、食安的教育是我們未來要去強化的，提高民眾健康識能，讓民眾具有判斷、辨識的能力。另一方面在相關廣告的規定也需要去做一些檢討，不要誤導民眾。」

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝自Google地圖）

具婦產科專業的衛福部政務次長林靜儀昨日公開指出，「不應該用錯誤的資訊來嚇唬辛苦的媽媽們。」另外，衛福部昨日深夜也發文嚴正澄清，經查驗登記的嬰兒配方食品成分皆有嚴格規範，每100ml糖含量與母乳相近（約6.7–7.8克乳糖），並非「特別甜」。

衛福部強調，母乳或配方奶只要符合媽媽與寶寶需求，都是安全選擇。散播不實訊息恐違反《食品安全衛生管理法》第46-1條，哺育諮詢專線：0800-870870「不信謠、不傳謠，守護寶寶健康！」

媽媽餵日前先發布聲明稿後又移除，昨日晚間在臉書粉專、官網上再次發布「官方聲明」，內容提及他們因用詞不夠精準，造成大眾將「配方奶」與「成長奶粉」混為一談，所以已經將影片下架，以避免造成更多誤解與不安。

媽媽餵除了道歉，也感謝各界的指教，讓他們有了成長機會，也承諾未來會建立更嚴謹的專業知識審查機制專區，同時也尊重媽媽們的不同選擇，持續給予哺乳實際支持，願媽媽們育兒順利。

▼媽媽餵最新聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Mamaway）