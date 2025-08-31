她雙眼乾澀每天用人工淚液難緩解　針灸3個月改善逾5成

▲中醫針灸改善乾眼症。（圖／台南市立醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

64歲李女士，長期受到雙眼乾澀與久視疲勞困擾，尤其在閱讀時症狀加劇，儘管每日使用人工淚液4次，仍難以緩解不適，尋求中醫治療協助，在接受針灸3個月後，眼部乾澀與疲勞改善超過5成；持續治療至第4個月已無需依賴人工淚液，眼睛舒適度大幅提升。

收治個案的台南市立醫院中醫部中醫師江驊修說明，乾眼症為現代常見的眼部疾病，常見症狀包括眼乾、異物感、刺痛、紅癢與視力模糊，對生活品質影響甚鉅。

患者初診時自述只要長時間用眼，便會感到眼睛酸澀與不適，江驊修表示，經診斷研判因長期生活壓力及思慮過多，導致肝氣鬱結、日久化火，進而損傷肝腎陰液。中醫理論認為「肝開竅於目，受血而能視」，若肝血不足將影響視力；同時，腎水為肝木之母，若腎陰不足，也會加重眼睛乾澀與疲勞症狀。

在辨證論治後，採取「補肝益腎、疏肝解鬱」的治療方向，江驊修指出，針灸選取太谿、太衝、三陰交、合谷等穴位，並配合眼周攢竹、魚腰、絲竹空等穴，協助舒緩眼部不適。患者在治療3個月後，症狀明顯好轉，人工淚液使用量減為每日2次；第4個月時，更已不再依賴人工淚液。

江驊修強調，乾眼症治療並非立竿見影，需要患者長期配合與耐心持續；且除了透過中醫辨證施治、針灸及中藥調理外，日常生活也應避免長時間使用3C產品，適時休息眼睛，以預防眼部疲勞與病情惡化。