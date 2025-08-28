不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

▲ETtoday健康雲東森栢馥健康講座邀請孫維仁醫師分享關於疼痛醫學的衛教與理念 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今（28日）舉辦健康講座，主題為「破解常見痠痛困擾」，邀請疼痛醫學權威、台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁醫師擔任主講人，他呼籲民眾重視自己身上的各種痛，別覺得小痛就不當一回事，並應透過營養補充、太極拳等方式好好養生，才能「無痛老化」。

東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟也出席這場活動，強調健康、不痛的身體，必須靠自律與日常保養，他71歲仍堅持日行3公里，即使有服藥， 依舊保持良好狀態。

王令麟致詞中特別動人的一段，是他與母親的相處點滴。他提到，母親生前常抱怨皮膚癢、肌肉痠痛，卻極怕去醫院，30年前因五十肩接受復健，護理師要求連續拉伸10分鐘，痛得母親淚流不止，他心疼下，決定不再讓母親受苦，改由自己在家為她按摩肩頸，後來母親每天仍能打2小時桌球，高齡辭世仍保有活力與尊嚴。

▲東森總裁王令麟出席本次講座分享與母親互動點滴 。

在講座中，孫維仁指出，隨著年齡增長，人體代謝、感官、免疫等系統逐漸退化，疼痛往往成為老化最直接的表現之一。無論是五十肩、腰椎退化，或跌倒後的骨折，疼痛不僅干擾日常活動，還會影響情緒、睡眠與社交，進一步造成「失能」與「不獨立」 。

孫維仁認為，健康不該等同於「沒有疾病」，而是涵蓋身心靈的整體狀態，而疼痛正是其中關鍵，即使查無大病，卻不時的痛，仍可能造成「痛不欲生」，生活自主權難保。

談到疼痛排行榜，孫維仁特別點名「帶狀皰疹」與其後遺的神經痛，對高齡族群是極大威脅。他強調，此症並非終身只會發生一次，只要免疫力下降便可能復發，長者務必接種疫苗，因為「打不打不是錢的問題，而是不打可能帶來長期痛苦」。

此外，孫維仁分享，過去面對母親罹癌的無力感，促使他從外科轉向疼痛醫學，專注於病人生活品質的改善，並坦言自己同樣有膽結石、糖尿病前期、脂肪肝等慢性病，但透過持續運動及飲食控制，仍能維持良好生活品質。他更以自身X光片為例，說明「影像異常不一定會痛，但影像正常還是痛，一樣要謹慎處理」。

孫維仁並以父親96歲在睡夢中安詳離世為例，認為「好死」比「長壽」更值得追求，而前提是要投資在自己的健康，透過規律運動、營養補充、適度復健與正確治療，才能過好無痛、樂活的日子。

針對無痛老化，孫維仁特別強調運動的價值。他說，自己從48歲起每週固定健身2次，但他更推崇太極拳的養生效果，因為太極拳能強化肌肉與平衡力，對於調整呼吸、舒緩情緒也有助益，是年長者最適合的運動方式，只要規律練習，將有助長輩減少因疼痛、失能而導致的生活不便。

孫維仁指出，若能避免中風與失智，人體許多器官仍有機會透過再生醫學回春，「抗衰老不是妄想，而是逆轉勝」，讓70歲活得像50歲，90歲活得像70歲。

▲本次健康講座氣氛熱烈。

孫維仁雖為國內知名疼痛醫學權威，但講座內容深入淺出，加上談吐幽默，並不忘與會員互動，現場氣氛熱烈。

王令麟表示，母親的一生啟發他打造不同於傳統醫院的健康中心，希望長者能在舒適環境中接受照護，且東森已與多家醫院合作，將竭力協助會員獲得完善的醫療協助，「這是我懷念母親的方式，也是她留給我的信念」，願以事業與服務回饋社會，也祈願神佛庇佑所有人健康、平安。