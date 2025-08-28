石崇良談關稅衝擊盤點藥品韌性　再拋「藥局供應網」構想

▲準衛福部長石崇良談關稅衝擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院今日公布「AI內閣2.0」強調加速行動、有感施政，準衛福部長石崇良今（28）日談及首要任務，直接點名要審慎面對是關稅帶來影響，要盤點藥物供應、強化藥物韌性，其中最脆弱的是還在專利期進口藥品，已經盤點214項藥物，其中還有75至76項屬於必要藥物，爭取200億特別預算因應；另也正規劃建立藥品調度制度，提升社區供藥韌性。

石崇良今日上午赴行政院參與「行動創新AI內閣2.0」記者會，強調未來有很多問題、挑戰需要更加速去克服，會持續傾聽民眾、醫護人員還有產業界聲音，來積極回應、解決問題、加速改革，落實健康台灣國策願景，下午則與媒體見面，談未來施政方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到最迫切要解決的問題，石崇良直言在急診之外，就是審慎面對關稅衝擊藥物供應、藥物韌性問題。他強調，關稅議題變數還很多，但不能等到危機發生才準備，政府已在特別預算中編列約200億元，並盤點最脆弱、風險高的是仰賴進口還在專利期的進口藥品，初步有214項藥品，其中不容易替代的必要藥品約75至76項要優先守住。

石崇良也提到分散風險，對於即將屆滿專利的藥品，鼓勵國內學名藥或者生物相似性藥物進入市場，健保也透過修法鼓勵前兩家國內製造專利期剛過5年內的藥物，可有與原廠同樣核價；對於國內製造品項不足三家的成分藥，就不調降藥價，必要時甚至能因原料成本調高藥價，以避免廠商退出市場，這些都是在提升藥物韌性。

石崇良也舉例，近期民眾最有感的就是胰島素供應吃緊，主要是因藥廠產線轉移，速效胰島素短期減產，雖然國內還有其他藥廠能供應，但反應太慢導致市場一度緊繃甚至出現控貨現象，還有一些藥物的安全庫存掌握度也要提升。

對此，石崇良拋出「藥局供應網」構想，目前正在和藥師公會全國聯合會討論，比照新冠疫情期間抗病毒藥物供應網，讓社區藥局之間能快速調度，避免病人跑遍藥局卻仍買不到藥。