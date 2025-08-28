野人舒食18項違規挨罰64萬　3Q雞排被揪出過期麵粉

▲3Q脆皮雞排（翰朝有限公司）查獲貯存麵粉逾有效日期。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有連鎖餐飲業者挨罰！食品藥物管理署今（28）日公布114年度「肉類加工食品製造業」稽查專案結果，其中健康餐盒業者「野人舒食」因為食品安全管制系統 (HACCP) 準則等製程管控缺失複查不合格，加上缺失多達18項，加重裁處新台幣64萬，為這波稽查裁罰金額最高；另外，衛生人員在桃園「3Q脆皮雞排」抽驗查獲貯存麵粉逾有效日期，裁處6萬元。

食藥署表示，本次計稽查相關業者121家，查核其肉類加工製程、環境及人員衛生等項目。經命業者限期改正後，仍有「食品良好衛生規範（GHP）準則」複查不合格業者6家、「食品安全管制系統 (HACCP) 準則」複查不合格業者5家業者及未依規定電子申報追溯追蹤資料複查不合格業者2家；另查獲貯存逾期食品業者1家。

其中遭裁處金額最高是「野人舒食有限公司」，食藥署中區管理中心主任林旭陽受訪表示，該業者HACCP複查不合格，包含計畫書內產品描述不完全、危害分析管制也不完整，缺失多達18項，且1年內2次違規，複查仍有部分缺失，所以依違反食安法第8條規定，加重裁處64萬元。

林旭陽說明，HACCP主要是協助業者在製程當中找出危害分析的管制重點，國內過去就曾經發生過肉品工廠分切時有碎骨頭、鐵片摻入等，另也可能因為產品品質不佳引發食物中毒等，若違反規定顯示業者製程管理控制不佳，屬於預防性措施。

另外，食藥署公布在桃園「3Q脆皮雞排」（翰朝有限公司）抽查時，查獲貯存麵粉逾有效目期，該批麵粉標示有效目期：2024年11月13日，依違反食安法第15條規定，由桃園市衛生局裁處6萬元。

食藥署呼籲，業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理措施，倘經查獲不符合GHP準則、HACCP準則及「食品及相關產品追溯追蹤管理辦法」規定等且複查不合格者，將依違反食安法規定，分別處6萬元以上、2億元以下罰鍰或3萬元以上、300萬元以下罰鍰；另若於作業場所查獲逾期食品，可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。