WHO延長「M痘公衛緊急事件狀態」　國內本月再爆3起本土病例

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際M痘疫情持續蔓延！世界衛生組織（WHO）已於8月20日宣告將M痘疫情「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」狀態再延長1年。疾病管制署今（28）日說明，國內今年上半至8月底累積確認31例M痘，其中本月新增3例，根據過往經驗，暑假期間為M痘疫情流行高峰，提醒具風險行為者儘速完成2劑M痘疫苗接種。

WHO延長M痘PHEIC狀態一年，建議各國要持續落實監測通報、強化相關防治科學研究、加強社區合作與投入防疫資源。疾管署副署長曾淑慧表示，8月仍新增3例M痘確定本土病例，為20至40多歲男性（北部1例及中部2例），因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆為散發病例。

疾管署統計國內M痘病例累積31例，其中27例本土及4例境外移入病例（中國2例、香港及泰國各1例），曾淑慧表示，去年同期病例55例，前年同期318例，今年疫情有下降趨勢，但社區疫情傳播風險仍持續。且根據過往經驗暑假期間病例數多，去年6月至10月間個案都超過10例，仍需提高警覺。

疾管署表示，接種疫苗為預防M痘感染最有效的方式，然而接種第1劑M痘疫苗14天後，疾病保護力僅約4成至8成，而完成接種2劑疫苗保護力則可高達9成。疾管署統計，截至8月24日已有101,515人接種1劑M痘疫苗，其中70,189人完成2劑疫苗接種，顯示仍有31,326人（占31%）待接種第2劑疫苗。

曾淑慧呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速完整接種，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等；另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月27日累計確診483例病例（451例本土及32例境外移入）。另全球M痘疫情持續，自今年初截至7月31日已累計逾3萬4千例病例，138例死亡，病例主要發生在非洲及美洲。亞洲包括中國、紐西蘭、新加坡、澳大利亞、香港等持續報告零星疫情，其中，中國7月報告135例病例。