「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

知名母嬰品牌宣稱奶粉含糖量高，引發批評。

記者趙于婷／台北報導

知名母嬰用品品牌「媽媽餵」（Mamaway）拍片宣稱，市售嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於兩大瓶可樂，引發醫師批評胡說八道。對此，食藥署也回應，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，配方奶粉每100毫升乳糖約5.5至7.7克，和一般母乳乳糖量並無明顯差異。

媽媽餵的影片中宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」。相關內容引發醫師批評根本是「錯誤觀念」。

食藥署今回應，目前經衛福部查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項，依據台大醫院健康電子報資料，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，並無明顯差異。

食藥署表示，鼓勵以母乳哺育為優先，當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適嬰兒配方食品及正確食用方法。