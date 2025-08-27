嘉義長庚「人工心臟」手術大成功　4寶爸植入輔助器獲重生

▲嘉義長庚成功完成「人工心臟」植入術，四寶爸重獲新生 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「鋼鐵人換心」並非指某一個具體事件，更可能是有關於心臟移植手術的相關資訊，而嘉義長庚醫院心臟外科團隊近日完成新一代左心室輔助器(HeartMate3)植入手術，成功挽救一名長期飽受心臟衰竭折磨的37歲男性病人，患者換的新生，也為末期心臟衰竭帶來新的治療契機。

嘉義長庚心臟血管外科黃耀廣教授表示，病人因擴張型心肌病變與嚴重心臟衰竭長期反覆住院，並因有腎臟動脈梗塞病史，從2年前就開始等候心臟移植，但受限於國內器官捐贈稀缺，遲遲未能等到合適心臟，今年5月，病人因心臟功能急遽惡化，合併肝腎病變、肺水腫及呼吸衰竭，必須依賴強心劑維持血流，病情岌岌可危。經過心臟外科團隊評估，於6月決定接受左心室輔助器植入手術，在心臟移植之外，迎來另一條治療新方向。

黃耀廣教授進一步說明，左心室輔助器也就是一般俗稱的「人工心臟」，HeartMate3是目前新一代採用全磁懸浮馬達設計，能長期穩定輸送血液，並顯著降低血栓形成、機械磨損與感染風險。病人在心臟外科、心臟內科、麻醉科組成跨科別團隊協作下，手術順利完成，術後歷經近一個半月的休養與復健，病人心肺功能顯著改善，能夠自行走路，並於7月底順利出院返家，讓這位有四個孩子的父親，能繼續陪伴家人，與孩子們共同成長。

嘉義長庚楊仁宗院長指出，在醫院團隊努力下，為末期心臟衰竭病人完成人工心臟植入手術，象徵嘉義長庚在高階心臟支持治療上邁出重要一步。