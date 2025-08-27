雞絲麵、油麵熱量高　醫：當心「澱粉、油脂、麩質」害發胖腹瀉

▲醫師提醒愛吃麵須注意過量澱粉、隱藏油脂及麩質問題等3陷阱。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

愛吃麵的人要小心，天天攝取雖方便，卻潛藏不少健康風險。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書提醒，麵食常有過量澱粉、隱藏油脂及麩質問題等3陷阱，長期食用可能對血糖、體重甚至腸胃造成負擔，卻常被忽略。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」寫到，許多人習慣以麵食取代白飯，卻沒有搭配蔬菜與蛋白質，結果只攝取到滿滿澱粉，且為追求飽足感，麵量可能愈吃愈多，導致血糖忽高忽低，對控制體重與新陳代謝不利，如本身已有糖尿病或代謝症候群，更應特別注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了澱粉，油脂也是隱形陷阱。蔡明劼指出，像雞絲麵、油麵等黃色麵條，在製作過程中已拌入油脂，煮起來滑順，但同時也增加額外熱量，若再搭配烹調時的調味及油料，熱量累積往往超乎想像，不少人之所以不明不白發胖，兇手可能正是愛吃這碗麵。

此外，小麥中的麩質對多數人影響不大，但許多麵中含麩質，若本身是乳糜瀉患者或麩質敏感者，吃到這些麵便可能引起腸胃不適甚至過敏，故經常吃麵後感到腹脹、腹瀉或疲倦，即須留意是否與麩質有關。

若想吃麵兼顧健康，蔡明劼建議，可嘗試替代方案，例如蒟蒻麵，麵條熱量及醣分低，卻能提供不錯的飽足感，對於血糖控制與體重管理較為友善，再搭配蔬菜和蛋白質來源，不僅可滿足口感，也能讓營養更均衡，不必完全禁吃，透過選擇與搭配，一樣能吃得美味、安心。