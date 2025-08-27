他每年照X光竟肺癌末期　醫：千百顆滿天星到處轉移了

▲醫師說，患者去年X光正常，今年肺癌長到滿天星。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔科名醫蘇一峰分享一名患者的情況，「千萬不要以為自己每年照X光，就不會得到肺癌末期。」

蘇一峰26日在臉書說，一名50歲男子每年都照X光，去年X光報告正常，覺得沒有問題了；今年覺得有點喘，回來找他照X光， 一照發現肺癌滿天星千百顆，肺裡面到處轉移了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰提醒，千萬不要以為自己每年照X光，就不會得到肺癌末期。他也說，如果去年安排的是LDCT（低劑量電腦斷層掃描），可能就能抓出來。

衛福部表示，低劑量電腦斷層是電腦斷層的一種，只是其輻射劑量較低，不需注射顯影劑，過程僅需2-5分鐘，即可掃描整個肺部，以多角度拍攝人體不同深淺的橫切面，並透過電腦的技術重組成像，使其能建立出更立體的影像，醫生就能逐層檢查器官情況，更仔細發現可能存在的器官異常，找出小於1公分肺部結節，為目前具有國際實證的肺癌篩檢工具。

自今年1月1日起，國民健康署擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者條件。國民健康署說，符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層檢查，及早發現及早治療，也減輕經濟負擔，篩檢擴大後對象包含：

1、具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。



2、重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。