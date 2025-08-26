本土登革熱創10年最晚紀錄　疾管署曝疫情風險：不代表不嚴重

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄昨公布出現今年首例本土登革熱個案，且是包含家人、鄰居一起中招的4人群聚案件，以往本土登革熱多在6月發生，今年2016年以來、10年來最晚的一年。是否代表疫情威脅降低？疾管署副署長曾淑慧強調，本土登革熱雖然來得晚，卻不代表疫情比較不嚴重，目前氣溫高、雨量多，還是要持續努力把風險降到最低。

疾病管制署今日表示，上周（8月19日至8月25日）新增4例本土登革熱確定病例，均居住於高雄市鼓山區，為今年首起本土社區群聚疫情。疾管署防疫醫師林詠青指出，群聚指標個案是一名50多歲男性，8月下旬出現發燒、畏寒、頭痛及食慾不振等症狀，發病隔日即赴急診就醫，經醫師警覺，登革熱快篩呈陽性，後續PCR檢驗確診為登革病毒第二型。

林詠青說明，衛生單位介入疫調後，針對同住接觸者與周邊社區進行擴大採檢，並執行滋生源清除、緊急噴藥等防治工作。採檢結果發現另有2名同住接觸者及1名周邊住戶確診，皆為同型病毒，為家戶與社區群聚感染，目前4名個案皆於一般病房住院，採防蚊隔離措施，狀況穩定、意識清楚，持續觀察中。

曾淑慧指出，往年的首例本土登革熱多在6月、7月就出現，最早則是5月底，疫情會持續到約10月，今年疫情國內自2016年以來，過去10年來最晚的一次。因為登革熱是環境病，冬季發生個案機會比較少，但是本土個案比較晚出現不代表疫情比較不嚴重，因為還要考量氣溫、雨量等狀況。

曾淑慧表示，在有第一例群聚事件發生之後，中央、地方都投入防治，高雄已經成立區級前進指揮中心，每天都會針對這些確認個案，以及周遭環境 以及工作地點孳生源查核工作，也會緊急噴藥，區管中心也會每天參與會議，和衛生局環保局進行風險評估，希望和地方一起努力把疫情影響降到最低。

至於同樣由病媒蚊傳播的屈公病，疾管署統計上周(8/19-8/25)新增2例境外移入病例，均為30多歲菲律賓籍男性；今年累計19例，均境外移入，感染國家以印尼(13例)為多，其次為菲律賓(4例)、斯里蘭卡及中國(廣東省)(各1例)移入；境外移入病例數為近6年同期最高(介於0-9例)。

曾淑慧表示，中國大陸廣東省屈公病疫情目前累積個案近1萬例，上周新增300例，比前一周800例減少，有下降趨勢，但是由於目前病例仍多，還是會強化港埠防疫措施，旅遊疫情建議等級維持在第二級，暫無調降規劃。

疾管署提醒，民眾前往登革熱等流行地區應落實防蚊措施，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。返國入境時如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。

疾管署指出，目前正值登革熱流行季節，且國內本土疫情現蹤，近期天氣高溫炎熱亦常有降雨，有利於病媒蚊孳生，疫情傳播風險增加；孳生源清除與民眾生活息息相關，籲請民眾徹底落實住家內外環境整頓，雨後應積極巡視家戶內外，主動清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。