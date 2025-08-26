外籍男赴西非染瘧疾「入境台灣發病」　今年病例創19年新高

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆境外移入瘧疾！疾病管制署今（26）日公布國內新增1例個案，為40多歲外國籍男性，長期居住在台灣，今年7月至8月初赴西非旅行，未服用預防瘧疾藥物；8月14日入境當日出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，後續至醫院就醫並經通報檢驗確認感染「惡性瘧」；這也是今年第16例境外移入瘧疾，創下近19年同期最高。

疾病管制署監測資料顯示，今年截至8月25日累計16例境外移入瘧疾個案，為近19年（2007至2025年）同期最高。個案年齡介於10多歲至60多歲，感染國家以非洲國家為主佔12例，其餘分別為亞洲及大洋洲各2例，其中感染惡性瘧者13例，感染間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

疾管署指出，全球瘧疾疫情持續，約94%病例分布於非洲，其中衣索比亞、辛巴威、納米比亞等國疫情較為嚴峻；亞洲印度今年病例數高於去年同期，印尼近年病例數呈上升趨勢。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）的防蚊藥劑，並儘量安排住宿在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，務必主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。