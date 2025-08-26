ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「六鵬魚油軟膠囊」塑化劑超標　衛生局要求全面下架

「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超標。（圖／北市衛生局提供）

▲「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超標。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「114年度市售食品塑化劑含量監測」結果，其中1件「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑「鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）」超標，衛生局已要求販售地點全面下架。

台北市衛生局至市賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共計25件產品（10件膠囊或錠狀食品、10件油脂、5件嬰幼兒食品）檢驗9項塑化劑，結果1件超過指標值，販售地點已全面下架。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，違規產品為在北投區振生大藥局抽驗到的「六鵬魚油軟膠囊（有效日期2028.6.30）」，檢出DBP 6.31ppm（指標值：0.6ppm），來源廠商為新北市六鵬貿易股份有限公司。

林冠蓁表示，塑化劑非屬合法食品添加物，可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等游離溶出而間接污染，故應自源頭及製程加以管理，部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響。

因此食藥署在100年10月制定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，針對飲料、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、油脂類、米麵製品、甜點及其他加工食品等訂有「企業監測塑化劑指標值」，提供業者自訂預防或改善產品受塑化劑污染的品質管理。

林冠蓁提醒，業者務必落實自主管理，產品若有檢出塑化劑超過指引的監測指標值，應立即採取異常處理程序，包含全面檢視產品原料及製程，釐清塑化劑可能汙染原因、必要時應有產品回收措施等，並加以改善。

