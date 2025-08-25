最常見心律不整　醫示警「心房顫動」5症狀：危險性常被低估

▲醫師提醒，心房顫動危險性常被低估。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，全台約有20萬名心房顫動患者，其中65歲以上族群平均每20人就有1人罹病。一名80歲的患者李伯伯因居住在山上，每天必須爬上107階樓梯，常常走到一半就因心悸、胸悶而氣喘吁吁。醫師提醒，心房顫動危險性常被低估，病人常出現「心悸、胸悶、頭暈、疲倦、呼吸急促」等症狀。

台北市立萬芳醫院心血管中心主任謝敏雄表示，心房顫動是最常見的心律不整之一，若長期未治療，心臟不規律的跳動會讓血液滯留於心房，形成血栓並隨血液進入腦部，引發缺血性腦中風，造成嚴重失能甚至危及生命。

積極治療心房顫動，不只是改善生活品質，更是預防中風與心衰竭的重要關鍵。謝敏雄說，根據統計，全台約有20萬名心房顫動患者，每年新增約2.5萬例，65歲以上族群平均每20人就有1人罹病，其中三分之一病人無明顯症狀，容易延誤治療時機。

治療心房顫動通常會先以藥物控制心跳速率或恢復心律，但長期服用抗心律不整藥物，如 Amiodarone（胺碘酮），雖能有效壓制心律不整，但此藥物副作用極大，常見如甲狀腺功能異常（可能低下或亢進），另外眼睛容易發生病變影響視力，病人也可能肝功能異常、皮膚病變，甚至產生不可逆轉的肺纖維化，長期使用風險不可忽視。

當藥物治療效果有限或副作用過大時，需考慮進一步介入性治療。謝敏雄說，臨床常見的手術方式包括射頻消融術與冷凍消融術，適合的對象不同，脈衝場消融術適合藥物治療無效或反覆復發的心房顫動患者，尤其是高齡或合併慢性病的族群，萬芳醫院自引進以來，已成功完成32例手術，術後併發症為零，復發率僅6.25%。