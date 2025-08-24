更年期不是病！老化過程男女都躲不掉　醫曝平安渡過3大秘招

▲賴東淵教授分享，「飲食、運動以及穴位按摩」是平安度過更年期的三招秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「男生怎麼會有更年期！」在大多數民眾的認知內，好像只有女性才會有進入更年期的困擾。花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵教授表示，「更年期」並不是一種疾病，更年期是人從中年期過渡到老年期的階段，所以，當然不論男性還是女性都會經歷過。

雖然中醫沒有明確的更年期的說法，但是在《黃帝內經･上古天真論》有著相關記載「女子七七」與「男子七八」的時候會出現天癸竭的狀況，而天癸又被現代人視為月經，所以，根據黃帝內經記載，隨著年齡增長，女子大約49歲；男子大約56歲，腎氣由盛轉衰，就會進入所謂的更年期。

男性與女性在更年期會出現的症狀也大不相同。女性進入更年期時，常會出現月經紊亂、熱潮紅、煩躁、失眠或記憶力衰退等症狀；而男性則會以失眠、肌肉質量下降、脂肪增加、骨質疏鬆、性慾減退或情緒不穩等症狀為主。所以，如果覺得以前都可以熬夜加班，現在一到晚上就精神不濟，下班後躺在床上卻又失眠睡不著，還莫名感到煩躁，這時候很有可能就是更年期在敲門，若是忽視身體發出的警訊，接下來很可能就會影響到工作及家庭生活品質，賴東淵教授分享，平安度過更年期的三招秘訣「飲食、運動以及穴位按摩」。

改善飲食是最容易開始的第一步，花蓮慈院賴東淵教授建議「一不四要」的原則。一不，指的是刺激性的食物，進入更年期的人，絕大部分都會有躁熱的困擾，所以，包含辛辣、油炸類，還有過多咖啡因或酒精的食物，都會助長體內燥熱，導致失眠、情緒波動加劇，甚至造成惡性循環。

而四要，則是包含了深色食物、富含膠質、膳食纖維以及適當的藥膳茶飲。深色食物例如，海帶、桑葚、黑芝麻、栗子、蓮子、芡實、核桃、黑大豆等，能補腎養陰；而富含膠質的秋葵、黑木耳、白木耳等，可以滋陰，並有助於改善骨質疏鬆。膳食纖維可以在蔬菜之外，輪流用糙米、燕麥、藜麥替換白飯主食，除了增加膳食纖維，還可以穩定血糖。生活中搭配安神健脾的藥膳茶飲，例如，玫瑰薰衣草茶、蕎麥紅棗茶或百合銀耳蓮子湯，溫熱飲用能夠緩和情志幫助睡眠。

除了調整飲食外，規律作息與適度運動是大家都知道的健康法門，但是有些人可能行動不方便，或者工作忙碌，這時候就建議搭配最後一招－穴位按摩。

賴東淵教授推薦了包含太溪、三陰交、太衝、神門、足三里等五個穴位，至於如何按壓，賴教授則是分享一個穴位按摩神器－橡皮擦，運用一般常見的橡皮擦，找到穴位後用橡皮擦推揉摩擦，每次三分鐘或者三十下，感受到微微的熱度就可以，可以避免手指痠痛或者器具太尖銳導致破皮的困擾，另外，如果可以在睡前用溫水泡腳十到十五分鐘，也能幫助改善睡眠，緩和焦慮情緒。

傾聽身體的聲音，保持良好的生活習慣，別讓更年期偷走你的健康與情緒，才能在下一階段的人生裡，陪伴家人更久，生活也更自在。花蓮慈院賴東淵教授提醒，更年期並不是疾病，而是自然的生理轉折，若症狀已影響日常生活，應尋求專業協助，透過中醫與西醫合併的檢查與調理，精準掌握身心狀態。