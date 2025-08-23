林口長庚開「月薪65萬」招病理科醫　院長低調證實人力荒

▲林口長庚醫院解剖病理科誠徵主治醫師。（圖／翻攝台灣病理學會官網）

林口長庚徵才訊息招募病理科主治醫師，開出「月薪65萬」高薪引發討論，另一方面也顯示病理科出現人力荒的問題。林口長庚總院長陳建宗受訪證實此事，主要是因為醫學中心工作事務繁忙，部分病理科醫師想做單純醫療工作，而不太願意留在醫院。目前已經透過提高待遇、改善工作環境等方式，希望招募到最佳人才。

林口長庚醫院解剖病理科誠徵主治醫師，在薪資待遇方面寫出「第一年保障月薪65萬元，待遇優渥，反映您的專業價值」，甚至有一年特休28天，並強調工作公平分配與合理值班時間。此事在網路上引起醫事人員討論，但也傳出院內之前走了一批人，因此影響到病理報告產出得等2周時間。

陳建宗接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，林口長庚確實在招收病理科醫師，因為全國訓練名額不多，院內病理科醫師又陸續跑到其他非醫學中心，如病理科相關診所等。陳建宗說，其實不僅病理科有這樣狀況，急診科醫師也是每個醫院跑，護理人員、藥師也有類似的狀況，不太願意留在醫院工作，各職類都有面臨問題。





林口長庚醫院開高薪找病理科醫師，資料照。

陳建宗說，就他了解，因為醫學中心還有教學、接受醫院評鑑等工作，事務比較繁忙，離開病理科的醫師想要比較單純的醫療工作。院方尊重醫事人員的人生規劃，而院內則是採取提高待遇、改善工作環境等方式來吸引人員加入，以病理科來說，有使用很多AI工具來協助疾病判讀等；此外也希望激發其研究興趣，讓年輕醫師覺得在醫學中心工作很有趣。

至於院內病理報告是否因此延宕？陳建宗表示，前陣子確實稍有短暫受到影響，不過長庚體系本就是大家庭，經過其他院區的互相支援、協調，病理報告時程已經不受影響。