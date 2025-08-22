研究證實早上喝咖啡心情好　醫：「起床2.5小時內」飲用效果佳

▲研究證實早上起床後喝咖啡有助提升正向情緒，2小時半內飲用效果最佳。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

科學研究證實，早晨喝1杯咖啡確實能讓人更快樂。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，根據今年發表在《Scientific Reports》的研究，咖啡在起床後「2小時半」內最能提升正向情緒，使人覺得更有活力，而且狀態若比較疲勞，例如熬夜後，咖啡提升情緒的效果更明顯。

張家銘在臉書寫道，研究指出，喝咖啡或茶後，正向感受顯著增加，尤其在早晨效果最強，但對於悲傷、沮喪等負面情緒，有些人喝了感覺改善，也有人沒有明顯差異，顯示咖啡可推動情緒往好的一端，卻無助於降低焦慮、憂鬱。

至於為何早晨的咖啡特別有效，專家推測有3原因，首先是經過一整夜未飲用，早上那杯正好補足能量；其次是固定的晨間習慣會使人「期待」而加強愉悅；再者，咖啡因能阻斷腺苷受體，刺激多巴胺與正腎上腺素分泌，並與生理時鐘互動，有如替身體按下「白天模式」的開關。

張家銘指出，值得注意的是，咖啡對疲勞狀態下的情緒提升效果更強，不過研究也發現，若邊喝咖啡邊與人互動，快樂效果反而不明顯，因為人際交流本身便能推動情緒，甚至勝過咖啡。

研究也顯示，不論是每天必喝咖啡或偶爾淺嚐，都能從中獲益，這代表咖啡的情緒效果並非僅限「咖啡因上癮者」，因此不需刻意增加飲用量，也不用擔心喝少就沒作用。

張家銘寫道，民眾可把咖啡視為生活小幫手，早晨那杯有助快速進入狀態，疲倦時更能派上用場，但夜晚或睡前最好少喝，以免影響睡眠，導致隔天更疲倦。