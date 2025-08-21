代謝症候群防治計畫「12萬人追蹤管理」　近2成順利脫離

▲國健署提醒，代謝症候群防治計畫中，近80%個案腰圍過粗或屬肥胖族群。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署自111年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，至今已滿3周年，114年9月起擴大開放醫院層級參與。國健署今指出，截至目前，已有約12萬人追蹤管理至少6個月，其中37%成功改善至少1項代謝症候群異常指標，17.8%成功脫離代謝症候群。

「代謝症候群防治計畫」累計全國近3,100家診所、5,200位醫師參與，協助超過42萬人邁向健康生活，參與診所平均收案逾百人，且完整衛教指導率超過85%，國健署今上午公開表揚156家績優診所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署署長沈靜芬表示，代謝症候群是一種慢性病，約5成患者因為不健康生活習慣所致，若家族中有高血壓、高血脂、糖尿病患者，更屬於高風險群，國健署自111年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，由醫療團隊評估病人生活習慣，與病人共同研訂可行目標。

根據統計顯示，收案個案中近80%腰圍過粗或屬肥胖族群，約70%有血壓或血脂異常，逾60%飯前血糖或糖化血色素偏高。截至目前，已有約12萬人追蹤管理至少6個月，其中37%成功改善至少1項代謝症候群異常指標，17.8%成功脫離代謝症候群。

沈靜芬說，民眾可多加利用如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等多元健康檢查資源，並與醫師討論檢查結果，若發現罹患代謝症候群，及早加入代謝症候群防治計畫，改善健康狀況，另也將於今年9月起開放醫院層級機構參與，邀請全國符合資格的醫院加入，共同推動代謝症候群防治。