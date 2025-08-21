晨勃消失≠壞掉！　醫揭真相：不夠硬才要注意

▲醫師說，睪固酮從20歲達到高峰，30歲後開始每年下降約1%。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症醫師黃軒表示，晨勃消失不等於陽痿或功能壞掉，這是一個最常見的誤會，睡眠好壞決定晨勃是否報到；而勃起不夠硬，才要注意勃起功能障礙（ED）。

黃軒在在部落格指出，30歲後，很多男性都會懷疑自己「是不是不行了」，其實真相比你想像中更科學！

1、30歲就「不行」？

睪固酮從20歲達到高峰，30歲後開始每年下降約1%。壓力、熬夜、肥胖、抽菸喝酒，都會加速性功能下滑。

好消息：運動+健康飲食可改善勃起功能與性生活滿意度。

2、晨勃消失≠功能壞掉

晨勃只是夜間3-5次勃起中的「最後一次」，有沒有看到晨勃，多半是運氣問題。

研究：夜勃與快速動眼期（REM）睡眠同步，總時長約90-120分鐘，與睪固酮濃度相關。

▼醫師說，「快」不一定是早洩。（示意圖／記者黃克翔攝）



3、勃起不夠硬，才要注意ED

偶爾不硬：多半是累、壓力大、喝酒。

長期出現：無法勃起／不夠硬／維持不久→小心勃起功能障礙（ED）。

調查：30–39歲男性約8%有 ED，40–49歲升至22%。

4、睡眠才是晨勃守門員

熬夜、失眠、睡眠呼吸中止→晨勃次數與硬度下降。

睡眠品質改善，晨勃多半會回歸。

研究：睡眠呼吸中止破壞REM結構，增加勃起功能障礙風險。

5、「快」不一定是早洩

正常男性射精潛伏期：4-15分鐘。

真正的早洩重點是：缺乏控制感、造成困擾。

病因與血清素傳導功能異常、焦慮緊張高度相關。

黃軒強調，晨勃消失不等於陽痿，這是一個最常見的誤會，它有時只是因為你睡不好，有時是睪固酮隨年齡自然下降，有時則是壓力、酒精、疲勞在搗亂。

黃軒提醒，真正值得警惕的是當「勃起持續變弱、性生活受影響」時，那才可能是勃起功能障礙的信號，需要專業醫師介入。

►真相總結

1、晨勃只是夜勃的其中一次「被你撞見」。



2、睪固酮30歲後每年下降約1%。



3、睡眠好壞決定晨勃是否報到。



4、勃起硬度持續下降才需注意ED。



5、早洩不是秒數而是「控制感」。

黃軒表示，記住真正的「壯陽神藥」不是網路黑市的藥丸，而是規律運動、高品質睡眠、穩定情緒、健康飲食。