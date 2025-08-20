狂爆痘恐是太濕熱　醫揭「2大體質類型」：愛吃冰當心

▲中醫師提醒，痘痘長不停，可能是體內太濕熱導致。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「痘痘」長不停，可能是體內「濕熱」太重！中醫師指出，濕熱造成的痘痘主要分「脾胃型」和「肝膽型」，可以從長痘痘的位置和伴隨症狀去判斷，除了可以透過藥物調理，日常也可以針對性按摩穴位，幫助改善。

中醫師周宗翰在臉書指出，夏天門診常遇到很多患者抱怨洗再多次臉，痘痘還是一直爆。其實問題不是外面油，而是裡面「濕熱」太重，以「脾胃濕熱型」來看，大多發生在「愛吃冰、愛炸物」的族群，痘痘大多長在「額頭、下巴、嘴邊」，還會伴隨「口臭、便秘、脹氣」。

而「肝膽濕熱型」大多發生在「壓力大、情緒差」的族群，痘痘位置大多長在「兩頰、太陽穴、髮際線」，還會伴隨「口苦、失眠、胸悶」。

除了就醫診斷之外，周宗翰也建議，日常可以針對性的做穴道按摩，「脾胃濕熱型」可以按「豐隆穴」，位置在小腿外側中點，有助化痰祛濕、改善痘痘與身體沉重，還有「足三里」穴位，位置在膝下四指寬，有助健脾補氣，濕氣不易堆積。

而「肝膽濕熱型」可以按「太衝穴」，位置在腳背大拇指與二趾間，有助疏肝解鬱，改善情緒與肝火痘，還有「陽陵泉」，位置在小腿外側腓骨下方，有助清肝利膽、排濕降火。

周宗翰提醒，除了針對性穴位按摩之外，也可以多按2大通用清熱穴位，分別是位於虎口的「合谷穴」，有助消炎解毒，舒緩臉部痘痘，還有位於「手肘橫紋外側」的「曲池穴」，有助清熱止癢，改善皮膚問題；穴位按摩每次按壓3～5分鐘，感覺痠脹最佳，每天可按2～3次，也建議搭配飲食清淡、少油甜辣，早睡不熬夜。