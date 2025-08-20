「好膽固醇」太高　醫：出乎意料！可能帶來風險

▲醫師說，高密度脂蛋白膽固醇又叫「好膽固醇」。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

基因醫師張家銘表示，好膽固醇（HDL-C）不是越高越好，給大家的暖心提醒；如果HDL-C高到超過90毫克／分升，風險居然也會上升，甚至和死亡率相關，這真的出乎很多人意料。

張家銘在臉書說，不少人拿到健檢報告的疑惑：「我的好膽固醇超高耶，這需要注意嗎？」這個問題的解答越來越清楚了，最新國際研究發現，好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇，High-density lipoprotein cholesterol，HDL-C）不是數字越高越好，太低有問題，太高一樣可能帶來風險，這是一個很重要的新觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘指出，好膽固醇的工作不只「清血管」，從小我們聽到的健康口號是：「壞膽固醇會塞血管，好膽固醇會清血管」，沒錯，但這只是部分，HDL的角色很多，它能把血管壁的膽固醇搬回肝臟（逆向膽固醇運輸，Reverse Cholesterol Transport），避免堆積變斑塊，還有抗氧化、抗發炎、抗血栓，甚至能調節免疫和血糖。

張家銘提到，簡單來說，HDL 就像身體的多功能部門：

1、有時候是清潔隊，把垃圾清掉。

2、有時候是消防隊，幫忙滅火。

3、有時候是修繕工人，維修血管。

張家銘表示，難怪它被大家叫「好膽固醇」，就像今年發表在《American Journal of Preventive Cardiology》期刊，整理最新研究提醒，HDL-C和健康的關係其實是一條U型曲線，也就是說，太低的HDL-C會增加心臟病和中風的風險，這我們能理解；但如果HDL-C高到超過90毫克／分升，風險居然也會上升，甚至和死亡率相關，這真的出乎很多人意料。

張家銘說，為什麼會這樣？關鍵在於HDL的「功能」，有些人雖然數字很高，但HDL已經「壞掉」了，該有的抗發炎、抗氧化能力都不見，甚至還會反過來助長血管發炎；就好像一支球隊，雖然球員很多，但大家在場上站著不動，還不小心踢烏龍球，最後比賽一樣輸。

張家銘強調，功能比數字更重要，研究也指出，有個更準的指標叫膽固醇外排能力（Cholesterol Efflux Capacity，CEC），意思是HDL到底有沒有真本事把膽固醇搬走；結果顯示，CEC和心血管疾病的關聯，比單純的HDL-C數字還更準。

張家銘指出，這代表什麼？代表健檢報告上的HDL-C只是冰山一角，真正決定保護力的是「功能」；如果HDL數字很高但沒有功能，仍然保護不了血管，這也解釋了為什麼許多「拉高HDL」的藥物，在臨床上最後沒有真的降低心臟病。

張家銘提到，但HDL-C高不代表要吃藥，目前沒有專門用來「降低好膽固醇」的藥物；因HDL-C高本身不會像壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇，LDL-C）那樣，直接造成血管阻塞，它之所以有風險是因為功能失常，而不是數字高低。

張家銘提醒，所以如果您的HDL-C偶爾檢查到超過90 mg／dL，醫師通常不會馬上開藥「壓低數字」，而是會看整體心血管風險，包含LDL-C、三酸甘油酯、血糖、血壓等等；HDL-C過高時，生活上該怎麼調整，比起「降數字」，更重要的是避免HDL失能，以下幾點比吃藥更實在：

1、檢查慢性病

糖尿病、慢性腎臟病、長期發炎都可能讓HDL保護力下降。

2、少喝酒

酒精會讓HDL-C虛高，但功能不好。很多人HDL高，結果是酒喝太多。

3、規律運動

有氧運動能讓HDL功能更強，不只是數字變漂亮。

4、控制體重與血糖

肥胖和胰島素阻抗會讓 HDL「失能」。

5、避免抽菸

抽菸會直接破壞HDL的功能，不管數字多高都沒用。

張家銘說，什麼時候要更小心，如果HDL-C過高（>90–100 mg/dL），同時又有以下狀況，就要和醫師討論進一步檢查：

1、家族有早發心臟病。

2、自己有糖尿病或代謝症候群。

3、曾經得過冠心病、中風或血管阻塞。

4、血液檢查還有其他異常（例如三酸甘油酯過高、發炎指標升高）。

張家銘指出，這時重點不是「壓低HDL」，而是全面風險管理，醫師可能會更積極控制LDL-C，或安排心臟相關檢查；所以下次您拿到健檢報告，不要因為HDL高就放鬆，也不要因為數字低就覺得糟糕，真正的關鍵是HDL有沒有功能，能不能好好守護血管。

張家銘提到，運動、飲食、控糖、戒菸這些生活選擇，才是幫HDL上場比賽的關鍵，好膽固醇不是越高越好，而是要夠健康、夠有功能；健康不只是報告上的數字，而是每天的生活方式，當我們願意從今天開始做改變，HDL才能真正成為心臟最忠實的守護者。