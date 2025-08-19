5歲童臉腫「乳牙蛀牙變蜂窩性組織炎」　醫示警4行為風險增

▲台北慈濟醫院兒童牙科陳默醫師。（圖／院方提供）

5歲小宏日前出現牙痛情形，而且臉頰腫脹相當不舒服，就醫檢查才發現是嚴重乳牙蛀牙已引發蜂窩性組織炎，雖然積極治療，但最後不得不拔除4顆已無法補救的乳牙。醫師提醒，「吃飯時間過長、進食後未即時潔牙、夜奶或半夜持續餵奶」等，都會讓乳牙長時間處於含糖環境中，增加蛀牙風險。

台北慈濟醫院兒童牙科陳默醫師指出，衛福部統計，1到2歲幼兒齲齒盛行率為2.31%，2到3歲上升至14.68%，而3到4歲則驟增至42.7%，學校塗氟雖有幫助，但無法取代完整的牙科檢查與X光診斷，家長應該自孩子長牙後就要定期帶至牙科門診檢查，勿等蛀牙惡化才就醫。

陳默說，只要長牙就有蛀牙風險，發生原因主要與飲食習慣和口腔衛生清潔照顧有關，如吃飯時間過長、進食後未即時潔牙、夜奶或半夜持續餵奶等，都會讓乳牙長時間處於含糖環境中，增加蛀牙風險，其中更有研究發現，吃飯時間超過30分鐘的孩子，蛀牙率提升高達三倍之多。

孩子的第一顆乳牙多在出生6至8個月時萌發，許多家長認為乳牙會自然脫落，不需要特別治療，或認為學校塗氟即可預防蛀牙，未定期帶孩子就醫。

但陳默警告，乳牙琺瑯質較薄，一旦蛀牙發生，進展速度遠快於恆牙，且嬰幼兒無法清楚表達不適，常在牙齒嚴重腐蝕、甚至感染發炎後才被發現。若輕忽其嚴重性，影響涵蓋孩子的咀嚼功能、發音構音、睡眠等生活各面向，甚至可能因為無法好好進食而導致營養不良。對此，陳默也提供以下「5個護齒關鍵」，避免孩子蛀牙。

1.由家長協助刷牙：許多學齡前兒童尚未具備良好口腔清潔技巧，建議家長每日早晚協助孩子正確刷牙，使用1000ppm以上的含氟牙膏並配合牙線徹底清潔，直到孩子能夠獨立且確實完成潔牙步驟為止。

2.培養良好的飲食習慣：控制進食時間，每餐不超過30分鐘，避免讓孩子養成含飯的習慣，點心定時定量，並避免選擇含糖量過高的零食飲料，以降低齲齒風險。

3.定期塗氟：氟化物能強化牙齒表面的琺瑯質，提升對酸性環境的抵抗力。建議家長定期讓孩子配合學校或帶至醫療院所接受塗氟服務。研究指出，定期塗氟漆可以下降達37%的乳牙齲齒率及43%的恆牙蛀牙率。

4.定期至牙科檢查：雖然學校會定期塗氟，但礙於環境及燈光，執行醫師未必每次都能清楚檢查牙齒狀況，因此即使孩子沒有牙痛或明顯異常，也應至少每半年至專業的兒童牙科進行檢查，以利及早發現肉眼難以察覺的齲齒。

5.配合額外氟化物使用：對於蛀牙風險較高的孩子，可在牙醫師評估下適量補充氟錠或增加其他氟化物產品之使用，強化牙齒結構，降低蛀牙機率。