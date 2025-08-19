ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

好市多辣椒片農藥違規　無印良品魷魚片「添加物超標6倍」

8/19邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲好市多印度碎辣椒片檢出農藥超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境不合格產品，其中有一批「好市多股份有限公司」的印度碎辣椒片，檢出殘留農藥超標，另還有一批台灣無印良品股份有限公司」報驗的日本魷魚片，檢出磷酸鹽超標6倍。

「好市多股份有限公司」進口的印度碎辣椒片，製造出口商為OLAM VIETNAM LIMITED，品牌名為KIRKLAND SIGNATURE，檢出殘留農藥氟派瑞0.6ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑氟派瑞容許量為0.4ppm，總計305.64公斤邊境必須退運或銷毀。

另「台灣無印良品股份有限公司」進口的日本魷魚片，製造出口商為よっちゃん食品工業株式会社 本社工場，品牌名為MUJI，檢出磷酸鹽20g/kg，依業者檢附文獻說明，魷魚天然磷酸鹽背景值為4.6g/kg，製程中添加磷酸鹽，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，磷酸鹽類用量以磷酸鹽計為3g/kg以下，總計6.6公斤在邊境必須退運或銷毀。

食藥署表示，將針對「好市多股份有限公司」和「台灣無印良品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

8/19邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲無印良品日本魷魚片檢出磷酸鹽超標。

好市多辣椒片農藥違規　無印良品魷魚片「添加物超標6倍」

