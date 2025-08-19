抽血就能驗大腸癌　醫曝「早期檢出率僅5成」：難取代既有方式

▲現在透過抽血便能篩檢大腸癌，不過整體準確度仍有待提升。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

不必挖自己糞便，現在抽血便能篩檢大腸癌。台中榮總肝膽胃腸科主治醫師賴佳業在臉書分享，目前美國已有大腸癌血液檢測獲核准上市，不過研究指出，該檢查雖便利，對於降低大腸癌發病率與死亡率的效果，還是無法超越現行方法。

賴佳業臉書粉專「Easy GI Life。賴佳業醫師｜腸胃｜健康｜減重」寫道，美國胃腸病學會（AGA）最近更新建議，指血液檢測能提升民眾參與度，尤其適合排斥糞便檢測、大腸鏡者。美國目前有2項血液檢測受矚目，Guardant Shield已上市，Freenome正在送審，其優點是簡單，缺點是敏感度有限，導致整體效益不足，而且相當貴。

以早期大腸癌為例，Guardant Shield檢出率55%，Freenome為57.1%；對於晚期癌前病變，敏感度則更低，僅約13%。

若以模型推估，每年進行糞便潛血檢查，大腸癌發病率、死亡率分別可下降45%至77%與67%至81%，如改為每3年進行血液檢測，下降幅度僅約24%至47%與53%至59%，2者差距明顯，顯示血液檢測一旦取代現行工具，整體篩檢效益會比現在還差。

另一問題是成本。賴佳業寫道，Guardant Shield每次檢測費用超過4萬台幣，遠高於其他方法，推估要降到台幣9千元以下，成本效益才能超過完全不篩檢造成的健康耗損。

此外，即使檢測結果異常，後續能否落實大腸鏡檢查仍成疑，因為根據以往研究，約半數患者在糞便檢測陽性後，無法在半年內完成大腸鏡，所以若做完血液檢測後仍抗拒大腸鏡，效益還要再打折扣。

賴佳業指出，血液檢測可望吸引部分民眾參與篩檢，但敏感度、長期效益仍不及糞便潛血檢查及大腸鏡，除非是堅決拒絕傳統檢查者，否則既有方式還無法被完全取代。