網路充斥加熱菸廣告　「未成年購買分享」最重可罰25萬

▲國內反菸團體今召開記者會指出網路充斥違法加熱菸。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

國健署上個月「有條件通過」2家加熱菸業者、共14項產品可以上市。但國內反菸團體今（18日）指出，網站上已充斥違法廣告，呼籲立即頒布緊急命令暫緩加味加熱菸上市，依法堵住網路行銷加熱菸的漏洞。國健署強調，網路賣菸本就是違法行為，販賣者最重可罰百萬，甚至未成年人若上網購買再分享給同儕，也可能面臨最重25萬元罰鍰。

台灣拒菸聯盟今召開記者會揭露，趁著國健署近日公布加熱菸「有條件通過」尚未上市之際，加熱菸專賣網站充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，學生在Google隨便以「加熱菸」搜尋，就能出現約20個專賣網站，還有更多掛羊頭賣新型菸品的網站，各個網站標榜最新加熱菸、口味應有盡有、便利商店3天到貨。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，新型菸品加熱菸或電子煙，菸商都是採用同樣的行銷伎倆、廣告話術與通路販售吸引年輕人、迅速開拓市場，政府要保護下一代免於菸商的魅惑行銷，必須將「衛生福利部電子煙查緝平臺」改為「衛生福利部新型菸品查緝平臺」，同步確實監管，以防止對年輕人最有吸引力的新型菸品違法與擴大入侵。

國健署菸害防制組組長羅素英強調，根據《菸害防制法》規定，本來就不能在網路上販賣、廣告加熱菸，只要被發現違法刊登廣告，可開罰販賣者新台幣20萬到100萬元罰鍰，若未成年在網路上下單購買再供應給同儕，可以開罰1萬到25萬。針對這類行為，國健署一直都有監測跟監控， 已陸續開罰平台業者170件。