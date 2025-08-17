產後別急瘦！醫教你「減重3階段」把握6個月黃金期

▲醫師提醒，女性產後瘦身要分階段。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少產後婦女在坐完月子後，就急著瘦身，但中醫師提醒，產後不能過度激烈減重，以免導致因懷孕所耗損的氣血恢復不足，造成其餘產後不適，產後減重要好好把握產後6個月的黃金期，建議分成「3大階段」，最後一個階段才是開始調整飲食和加入運動。

中醫師賴睿昕指出，臨床上曾遇過產後不到一個月就開始重訓及高強度有氧的媽媽，結果還沒減重成功，反而導致剖腹產傷口撕裂，也遇過產後就開始嚴格節食的媽媽，不只導致乳汁分泌不夠，產後掉髮還變得更加嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產後減重不能心急，在中醫觀點會建議把握產後6個月黃金期，在這段期間分成3大階段執行減重計畫。第一部分是「健脾補腎」，產後由於脾腎之氣較虛弱，容易產生水分滯留以及排便不順，造成臉部、四肢以及腹部的水腫，透過健脾養腎，不僅能幫助水分代謝，也能夠幫助產後氣血的重建。

第二部分是「疏肝理氣」，由於產後生活劇烈改變，媽媽們通常會較為緊張焦慮，同時也因為要配合小寶寶的作息，睡眠時間變得零碎，容易導致肝氣鬱結，母乳也可能進一步排出不暢，最根本的解決方式其實是調理肝氣，減少壓力對身體氣血造成的波瀾。

第三部分才是「逐步調整飲食」和「加入運動」，坐月子期不必補過頭，可盡量選擇低油的烹調方式，讓纖維質的比重多一些，進食的方式可採取少量多餐，每餐進食順序為蔬菜、次蛋白質、後澱粉，運動方面則是最好先選擇溫和的慢走或是肢體伸展，待產後6周身體傷口癒合，氣血也逐漸恢復後，再加入簡單的有氧運動。

賴睿昕強調，若透過上述調整方式卻仍有局部肥胖問題的話，則可考慮埋線等方式來輔助，尤其產後許多減重婦女會發現，產後四肢瘦了，但肚子還是肉肉的，緊緻度也與以往不同，這時候也可透過電針穴道的方式幫助產後腹直肌恢復彈性。