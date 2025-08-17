8成賭徒用手機下注！醫揭「嗜賭症」高風險群

▲根據博弈門診統計，求診者大多為男性。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

「賭害」問題正隨著網路快速擴散，多國社區調查發現，每100名成年人中約有1～3人符合嗜賭症或高風險賭博標準。而根據台北市立聯合醫院松德院區博弈門診統計，求診者大多為男性，8成以上主要透過手機或電腦下注，平均年齡35歲，顯示年輕男性是最大風險族群。

北市聯醫松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，曾收治一名年約31歲的阿俊（化名）在線上娛樂城的百家樂中嘗到「小贏大賺」的快感，短短半年就負債百萬元，走進博弈門診時，整個人心情低落、常失眠，家人也承受沉重壓力，填寫「中文版賭博症狀評估量表」後，結果清楚顯示他的衝動與情緒困擾程度。

劉書瑋說，常見賭博型態包括賭場中的賭博，如撲克牌遊戲、麻將、電子遊戲機等，樂透彩票則包括賭馬、數字樂透、運動彩券等，線上賭博則是在虛擬網路上進行前兩種形式的賭博，此外，從事高風險投資在某些情況下也被視為賭博行為。

而針對「中文版賭博症狀評估量表」，劉書瑋進一步說明，松德院區研究團隊在全台唯一的博弈專門門診招募186位正在接受治療的嗜賭症患者參與研究，結果顯示，量表的信效度極佳，能準確反映患者最近一週的賭博症狀嚴重度，研究過程亦發現，此次研究中，台灣嗜賭症求診的個案樣本中有81.6%主要以線上形式賭博，而每月投注超過一百萬元新台幣的患者，量表分數顯著高於低投注族群。

他提到，根據市場研究機構Grand View Research估計，2024年全球線上博弈市場規模約786億美元，2030年可能翻倍至1,536億美元；《Hudson Reporter》統計也指出，2023年全球各類賭博（包含彩券、賭場、線上下注）投注總額已突破5,400億美元，預計2025年將攀升到6,700億美元，成長最快的就是亞太地區。

目前嗜賭症已有許多臨床評估工具可篩檢，劉書瑋表示，對一般大眾而言，只要問自己或他人兩個問題，第一是「你是否曾經向身邊重要的人說謊或隱瞞自己實際上在賭博花費的金額？」、第二是「你是否曾經覺得自己需要在賭博上花費更多（無論任何原因）？」只要其中一個答「是」，就可以判斷自己是否有問題性賭博行為，並考慮是否需要進一步尋求專業協助、評估及治療。

劉書瑋強調，這幾年成癮防治科針對嗜賭症評估及治療已逐漸成形，會視評估結果及病患需求，提供合理藥物治療及安排個別或團體心理治療，另外也會提供病患家人針對病患賭博問題的因應策略，因此有相關問題者要及時尋求專業協助，可以儘早介入讓嗜賭症的身心危害能夠降到最低。